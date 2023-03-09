أن بي ايه: غريزليز يوقف مورانت أربع مباريات إضافية على الأقل

ميامي (أ ف ب) – أعلن ممفيس غريزليز الاربعاء عن ايقاف نجمه جا مورانت لأربع مباريات إضافية على الأقل، في حين أكدت الشرطة أن نجم دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين لن يواجه اتهامات بعد قيامه بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدسًا في ملهى ليلي.

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لم يشارك مورانت في آخر مباراتين مع فريقه ويواجه تحقيقًا من رابطة الدوري بشأن الحادثة.

في بث مباشر على إنستغرام في الساعات الأولى من صباح السبت، شوهد مورانت، أحد ألمع المواهب الشابة في كرة السلة، وهو يحمل مسدسًا في ملهى ليلي.

في رد على الفيديو، أعلن ممفيس السبت أن ابن الـ23 عامًا "سيغيب عن الفريق في المباراتين المقبلتين أقله".

وأصدر بيانًا آخر الأربعاء قال فيه إن اللاعب "سيستمر في الغياب عن الفريق في المباريات الأربع المقبلة على الأقل".

اعتذر مورانت حينها قائلا "أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي الليلة الماضية. (...) سأمضي بعض الوقت للحصول على المساعدة والعمل على تعلم طرق أفضل للتعامل مع التوتر العصبي والبحث عن استعادة راحتي بشكل عام".

وقام لاحقًا بحذف حسابيه على إنستغرام وتويتر.

وقالت الشرطة في غليندايل، كولورادو، في بيان إنها لم تتلق أي مكالمات بخصوص الحادث لحظة وقوعه.

وأضافت "كما خلص التحقيق إلى أنه لم يتم تهديد أي شخص بالسلاح (...) على الرغم من أن الفيديو كان مقلقًا لدرجة كافية للحث على إجراء تحقيق، لم تكن هناك أدلة كافية متاحة لتوجيه الاتهام إلى أي شخص بارتكاب جريمة. وبموجب نظامنا القضائي، يُفترض أن جميع الأشخاص أبرياء حتى يثبت العكس".

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام فقط من إعلان وسائل اعلام اميركية أن مورانت اتُهم في تقارير الشرطة العام الماضي بضرب شاب يبلغ من العمر 17 عامًا.

وقال وكيل مورانت حينها إنه كان يتصرف دفاعًا عن النفس.

لكن في سجلات الشرطة التي حصلت عليها صحيفة "واشنطن بوست"، اتهم الشاب المراهق الذي لم يذكر اسمه مورانت بلكمه "12-13 مرة" خلال مباراة كرة سلة في منزل مورانت، وفي مقابلات مع الشرطة وقال المراهق إنه بعد مشاجرة بينهما، دخل مورانت منزله و"ظهر مع مسدس مرئي في حزام سرواله".

قبل أيام من هذه الحادثة، قال رئيس الأمن في مركز تسوق في ممفيس للشرطة إنه شعر "بالتهديد" من قبل مورانت ومجموعة من رفاقه بعد حادث في موقف السيارات في مركز التسوق.

وتورط مورانت، الاختيار الثاني في "درافت" الدوري عام 2019، في حادثة في أوائل شباط/فبراير الماضي، عندما حققت رابطة الدوري في مزاعم من قبل إنديانا بايسرز بأن رفاق مورانت "واجهوا بقوة" أعضاء من فريقهم، موجهين ليزر أحمر باتجهاههم.

© 2023 AFP