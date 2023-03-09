إرجاء انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلية في نيجيريا أسبوعاً

ناخبة نيجيرية تدلي بصوتها في أبوجا في اقتراع رئاسي في 25 شباط/فبراير 2023

لاغوس (أ ف ب) – أعلنت السلطات الانتخابية في نيجيريا مساء الأربعاء أنّ انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحليّة المقرّرة السبت أرجئت أسبوعاً إثر صدور قرار قضائي بشأن الماكينات المستخدمة في فرز الأصوات.

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وقالت "المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات" في بيان إنّها "اتّخذت القرار الصعب ولكن الضروري لإعادة جدولة انتخابات حكّام الولايات والمجالس النيابية المحلّية، والتي ستجرى الآن نهار السبت الواقع في 18 آذار/مارس 2023".

وعزت المفوضية قرارها إلى حُكم أصدرته محكمة نيجيرية في وقت سابق الأربعاء وسمحت فيه للسلطات الانتخابية بإعادة برمجة ماكينات فرز الأصوات التي استُخدمت في الانتخابات الرئاسية التي جرت الشهر الماضي وكانت محلّ نزاع حادّ بين المعارضة والحزب الحاكم.

وقالت المفوضية إنّ حكم المحكمة صدر في وقت متأخر للغاية "لإنجاز إعادة البرمجة" في الوقت المناسب.

وكانت المعارضة طلبت من المحكمة وقف عملية إعادة برمجة هذه الماكينات ريثما تنتهي عملية التحقّق ممّا إذا كان استخدامها في الانتخابات الرئاسية قد شابته عمليات تزوير.

لكنّ المحكمة رفضت طلب المعارضة وسمحت بالمضيّ قدماً بعملية إعادة برمجة الماكينات.

وفي بيانها قالت "المفوضية العليا المستقلّة للانتخابات" إنّها اتّخذت قرار إرجاء الانتخابات لأنّها تريد أيضاً "الحصول على وقت كاف" لحفظ البيانات المخزّنة في ماكينات الفرز والعائدة للانتخابات الرئاسية التي جرت في 25 شباط/فبراير.

ونيجيريا دولة فدرالية تتكوّن من ولايات تنتخب كلّ منها حاكمها وبرلمانها المؤلّف من غرفة واحدة.

© 2023 AFP