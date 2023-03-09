إقالة دياكر من تدريب منتخب فرنسا للسيدات بعد علاقة متوترة مع لاعباتها

© جان-فرنسوا مونييه / ا ف ب/ارشيف

باريس (أ ف ب) – أقيلت كورين دياكر من تدريب منتخب كرة القدم الفرنسي للسيدات قبل أشهر معدودة من خوض نهائيات مونديال 2023، وفق ما أعلن الاتحاد المحلي للعبة الخميس، وذلك على خلفية علاقتها المتوترة مع بعض نجماتها.

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وترتبط ابنة الـ48 عاماً مع المنتخب الفرنسي بعقد حتى 2024، أي حتى أولمبياد باريس، لكنها وجدت نفسها في وضع صعب بعدما أعلنت القائدة وندي رينار الشهر الماضي ثم كاديدياتو دياني وماري-أنتوانيت كاتوكو عدم مشاركتهن مع المنتخب في حال بقيت في منصبها.

وأفاد الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أن المشاكل في المنتخب باتت "غير قابلة للإصلاح"، وبالتالي "اتخذ القرار بإنهاء مهمة كورين دياكر على رأس منتخب فرنسا للسيدات" الذي استلمت الاشراف عليه في 2017.

واتخذ هذا القرار بعد الاستنتاجات التي تقدمت بها لجنة كلّفها الرئيس الموقت للاتحاد الفرنسي فيليب ديالو "لإعداد تقرير عن أوضاع المنتخب الفرنسي للسيدات إثر المواقف المختلفة التي اتُخذت من قبل العديد من اللاعبات".

وتابع الاتحاد الفرنسي "لقد سمحت لنا جلسات الاستماع العديدة التي أجريت من إثبات وجود انقسام كبير جداً مع لاعبات رئيسيات وسلطت الضوء على تناقض مع متطلبات المستوى العالي. وقد وصل هذا الانقسام الى نقطة اللاعودة وهو ما يضر بالمنتخب".

ورغم إقرار الاتحاد الفرنسي بجدية وانخراط دياكر وطاقمها المساعد في ممارسة مهامهما، فيبدو "أن التعطل الذي لوحظ... لا يمكن إصلاحه".

ولم تقرر اللجنة التنفيذية في الاتحاد الفرنسي هوية من سيحل بدلاً من دياكر في قيادة المنتخب في كأس العالم المقررة في أستراليا ونيوزيلندا بين 20 تموز/يوليو و20 آب/أغسطس.

وأشار الاتحاد الفرنسي الى أن ديالو طلب من اللجنة التنفيذية إجراء المقابلات "في أقرب وقت ممكن مع المرشحين لمنصب المدرب وصياغة توصياتها".

© 2023 AFP