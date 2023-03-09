دوري أبطال أوروبا: هل بإمكان أحد إيقاف بايرن؟

برلين (أ ف ب) – أكد بايرن ميونيخ الألماني مرة أخرى الأربعاء أنه الرقم الأصعب في نسخة هذا الموسم من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أقصى باريس سان جرمان الفرنسي بالفوز عليه 2-صفر في إياب ثمن النهائي، ليخرج منتصراً من المواجهة بنتيجة إجمالية 3-صفر.

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وعلى الرغم من تواجده في ما سُمي مجموعة الموت بجانب العملاقين الإسباني برشلونة والإيطالي إنتر، خرج بايرن منتصراً من جميع مبارياته في دور المجموعات ذهاباً وإياباً ووصل الأربعاء الى فوزه الثامن من أصل ثماني مباريات خاضها في طريقه الى ربع النهائي، بسجل هجومي رائع (21 هدفاً) ودفاعي أروع (اهتزت شباكه مرتين فقط).

واستناداً الى ما شاهده من فريقه حتى الآن ورغم أنه بعيدٌ كل البعد عن تشكيلتي ثلاثية عامي 2013 و2020، قال المدرب يوليان ناغلسمان الأربعاء بعد إنهاء حلم سان جرمان بلقبه الأول في المسابقة القارية الأم إن بايرن قادر على تحقيق ما يشاء إذا تمتع بالتعطش والشغف اللذين يتوافقان مع النوعية الموجودة في النادي البافاري.

وقال ناغلسمان "رددت الأمر 20 مرة، إذا نجحنا خلال اللعب في الجمع بين التعطش والمشاعر بأقصى حدودها لتلتقي مع النوعية التي نتمتع بها، فحينها بإمكاننا أن نحقق أي شيء".

وتبدو تصريحات ناغلسمان بعد المباراة لشبكة "دازون" الألمانية وكأنها المديح الطموح المعتاد الذي يدلي به المدربون بعد فوز مهم، لكنه لم يعف لاعبيه من الانتقادات هذا الموسم في ظل الأداء المتأرجح في الدوري المحلي.

عادة وبحلول شهر آذار/مارس، يكون بطل الدوري في 32 مناسبة متقدماً برقم مزدوج على أقرب منافسيه وفي طريقه للفوز باللقب لموسم آخر.

لكن هذا الموسم، خسر بايرن النقاط على أرضه وخارجها أمام عدد من الأندية المتعثرة ويتصدر الآن الترتيب بفارق الأهداف فقط عن غريمه بوروسيا دورتموند.

ويدرك ناغلسمان جيداً أن بايرن يملك أفضل فريق في الدوري بفارق هائل عن أقرب منافسيه، لكن اللاعبين لا يأتون في بعض الأحيان الى المباريات بالسلوك المناسب، لاسيما على الصعيد المحلي.

وقال المدرب إن مكانة بايرن في ألمانيا تعني أن الفرق المنافسة تواجهه بشغف وتصميم مضاعفين على أمل حصد نقطة أو أكثر ضد العملاق البافاري، مما يعني أن فريقه يحتاج الى فعل الشيء نفسه.

"عندما يكون في كامل تركيزه"

وتابع "لا يزال هناك الكثير من الفرق في +بوندسليغا+ القادرة على أذيتنا، لأن كل فريق يجلب هذه المشاعر معه ضد بايرن ميونيخ. لسوء الحظ، يتعين علينا دائماً إحضارها معنا (المشاعر الحماسية). إذا قمنا بإقران هذه الأشياء معاً، فسنكون جيدين جداً"، مستطرداً لكن "إذا لم نفعل ذلك، فعلينا أن نلعب قدراً معيناً من كرة القدم المهزوزة، ونحن بغنى عن ذلك حقاً".

وكان المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو محور إشادة ناغلسمان بعدما نجح الأربعاء في الحد من تحركات مواطنه كيليان مبابي، معتبراً أن بإمكان ابن الـ24 عاماً "أن يكون أفضل مدافع أو بين أفضل مدافعين أو ثلاثة في العالم".

وتابع "أرى أنه عندما يكون في كامل تركيزه وعندما يكون مركزاً على الأمور البسيطة، يقدم أداء مذهلاً"، مضيفاً "عابه قبل عامين افتقاده الى الصبر في بعض الأوضاع. (أما الأربعاء) لعب جيداً مع الكرة ووجد حلولاً بسيطة".

وبعد التخلص من عقبة سان جرمان، ينتقل تركيز بايرن الى معركة الدوري المحلي حيث يلعب السبت على أرضه ضد جاره البافاري أوغسبورغ القابع في المركز الثالث عشر بفارق ثلاث نقاط فقط عن منطقة الهبوط.

وكان أوغسبورغ إحدى الهوات التي سقط فيها بايرن في الدوري بخسارته صفر-1 ذهاباً في أيلول/سبتمبر، ما جعله يتراجع في حينها الى المركز الخامس في أدنى ترتيب له هذا الموسم.

وكي "يحقق كل شيء" كما يتمنى مدربه الطامح الى قيادته لتكرار سيناريو ثلاثية عامي 2013 و2020، على بايرن الإدراك بأن النوعية قد لا تكون كافية في الكثير من الأحيان بل يجب أن تترافق مع الاندفاع والحماس والشغف.

© 2023 AFP