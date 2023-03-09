ضربات مكثّفة تستهدف منطقتي خاركيف وأوديسا في أوكرانيا

© سيرغي شيستاك / ا ف ب/ا ف ب

مسعفون عسكريون أوكرانيون يخلون عسكرياً جريحاً من خط الجبهة قرب باخموت في 8 آذار/مارس 2023.

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – استهدفت ضربات مكثّفة منطقتي خاركيف وأوديسا الواقعتين في شرق أوكرانيا وجنوبها، بحسب ما أفادت السلطات المحلّية الخميس.

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ومنذ أشهر تقصف روسيا بواسطة الصواريخ والطائرات المسيّرة منشآت وبنى تحتية حيوية في أوكرانيا، ممّا أدّى لحرمان ملايين الأوكرانيين من إمدادات المياه والكهرباء والتدفئة.

وقال أوليغ سينيغوبوف حاكم منطقة خاركيف في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي إنّ "العدو شنّ نحو 15 ضربة على مدينة خاركيف ومنطقتها".

وأضاف أنّ "المحتلّين يستهدفون مجدّداً بنى تحتية حيوية".

ولفت الحاكم إلى أنّه "وفقاً للمعلومات الأولية، فقد أصيب مبنى سكني خاص في منطقة خاركيف".

ووعد سينيبغوبوف بالإدلاء بمزيد من المعلومات المفصّلة عن حصيلة القصف وحجم الأضرار فور توفّرها.

وفي مدينة خاركيف، عاصمة المنطقة، قال رئيس البلدية إيغور تيريخوف إنّ "البنية التحتية للطاقة" استُهدفت مما أدّى إلى "مشاكل" في الكهرباء في أجزاء من المدينة.

وفي جنوب البلاد، قال ماكسيم مارشينكو، حاكم منطقة أوديسا إنّ "صواريخ أصابت البنية التحتية للطاقة في المنطقة وألحقت أضراراً بمبان سكنية"، واصفاً ما تعرّضت له منطقته بـ"ضربة صاروخية ضخمة".

وأضاف "لحسن الحظ، لم يسقط ضحايا"، مشيراً إلى أنّ القصف أدّى إلى "تقنين إمدادات الكهرباء".

وفي كييف، قالت الإدارة العسكرية إنّ الدفاعات الجوّية تصدّت لأهداف في سماء العاصمة.

وفي خميلنيتسكي الواقعة في غرب البلاد، حضّ حاكم المنطقة سيرغي غماليي السكّان على "البقاء في الملاجئ" لأنّ "العدو يضرب البنى التحتية الحيوية في البلاد".

© 2023 AFP