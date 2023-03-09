مقتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (وزارة)

© زين جعفر / ا ف ب

شاب فلسطيني يقف بوجه آلية عسكرية إسرائيلية خلال عملية في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، في 22 شباط/فبراير 2023

نابلس (الاراضي الفلسطينية) (أ ف ب) – قُتل ثلاثة فلسطينيين بنيران القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة الخميس، على ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، فيما أعلنت السلطات الإسرائيلية أنّ اثنين منهم ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي.

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قال مسؤول إسرائيلي إن الفلسطينيين هم الذين بادروا إلى إطلاق النار.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان "استشهاد" ثلاثة شبان أطلقت عليهم القوات الإسرائيلية النار في جبع، قرب مدينة جنين (شمال)، وهم أحمد محمد ذيب فشفاشة (22 عاما) ونايف أحمد يوسف ملايشة (25 عاما) وسفيان عدنان إسماعيل فاخوري (26 عاما).

من جهته أشاد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بقوات الشرطة الإسرائيلية التي "قضت على إرهابيين بغيضين أطقوا النار على مقاتلينا"، وفق بيان صادر عن مكتبه.

وأوضحت الشرطة الإسرائيلية أن إطلاق النار وقع خلال عملية عسكرية شارك فيها مستعربون من حرس الحدود والجيش وجهاز الأمن الداخلي (شين بيت) في جبع لتوقيف مطلوبين يشتبه بارتكابهم هجمات على القوات الإسرائيلية في هذا القطاع من الضفة الغربية المحتلة.

وذكرت في بيان أن اثنين من الشبان الثلاثة ينتميان إلى حركة الجهاد الإسلامي.

وأكدت أنه "خلال العملية استهدفت نيران صادرة من سيارة الرجال المطلوبين عناصر خفر السواحل المستعربين" الذين "ردوا بإطلاق النار وقتلوا الرجال الثلاثة في السيارة".

وتابع البيان أنه "عثر على عدد من الأسلحة والعبوات الناسفة في سيارتهم".

ونددت حركة الجهاد الإسلامي بـ"جريمة الاغتيال العدوانية البشعة".

© 2023 AFP