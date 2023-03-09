ميلوني تجمع حكومتها قرب موقع غرق مهاجرين

© تيزيانا فابي / ا ف ب/AFP

ورود وبالونات في موقع غرق المهاجرين على شاطىء قرب كوترو في ايطاليا في 9 آذار/مارس 2023.

كوترو (إيطاليا) (أ ف ب) – تترأس رئيسة الحكومة الإيطالية جورجيا ميلوني الخميس اجتماعا لحكومتها في كوترو حيث أدى غرق قارب لمهاجرين إلى مصرع 72 منهم على الأقل في نهاية شباط/فبراير، في مبادرة رمزية لحكومتها اليمينية المتطرفة المتهمة بعرقلة عمليات إنقاذ المهاجرين.

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اجتماع مجلس الوزراء المقرر عند الساعة 14,45 ت غ في كالابريا، المنطقة الفقيرة جدا في جنوب غرب ايطاليا، سيتيح لميلوني أن توجه تحية للضحايا لكن أيضا أن تعلن عن تشديد العقوبات على المهربين وزيادة القنوات الشرعية لإدخال اليد العاملة الاجنبية الى ايطاليا بحسب ما أوضح مكتبها.

وحكومة جورجيا ميلوني التي جعلت من محاربة الهجرة غير الشرعية محور معركتها الانتخابية، تواجه منذ وقوع هذه المأساة ليل 25 الى 26 شباط/فبراير انتقادات متزايدة من المعارضة والمجتمع المدني.

ويخشى رئيس بلدية كروتوني وهي أقرب بلدة الى مسرح المأساة واستقبلت نعوش الضحايا، أن يكون اجتماع الحكومة هذا مجرد "عملية دعائية" تهدف الى التعويض عن غيابها في الأيام التي تلت المأساة.

وقال فينسنزو فوتشي في مقابلة مع وكالة فرانس برس الخميس "كنت أفضل الاستفادة في الأيام الأخيرة من وجود الحكومة عبر إجراءات لإظهار التضامن الإنساني".

أمام الكنيسة المحترقة التي لا تزال تحوي عشرات النعوش، أحضر السكان العديد من الألعاب وباقات الزهور والشموع ورسومات تلاميذ مدارس ولافتات كتب على إحداها "لم ينقذهم أحد، فيما كان بامكاننا القيام بذلك".

وقالت إحدى المارة ماريا بانيبيانكو وهي متقاعدة تبلغ من العمر 80 عاما لوكالة فرانس برس "إنهن في قلبي، كل هؤلاء الفتيات الصغيرات والنساء اللواتي جئن بحثا عن السلام ووجدن الموت، هذا يؤلمني جدا".

رفضت ميلوني تحميل حكومتها أي مسؤولية في حادث الغرق وقالت "الوضع بسيط وهو مأساوي في الوقت نفسه: لم نتلق أي إنذار طارىء (من الوكالة الأوروبية لمراقبة الحدود) فرونتكس".

لكن القضاء فتح تحقيقا حول تأخر وصول الاغاثة. وبحسب فرونتكس، رصدت إحدى طائراتها زورقا مكتظا مساء 25 شباط/فبراير انطلق في الاسبوع السابق من تركيا نحو ايطاليا وأبلغت السلطات الإيطالية.

وطالبت المعارضة باستقالة وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي وتحدثت بلهجة قاسية جدا حيال المنظمات غير الحكومية التي تساعد المهاجرين في البحر المتوسط والتي تصدر تصريحات تفتقر الى أي تعاطف، بعد المأساة.

- "فرصة ضائعة"-

دافع وزير الداخلية عن نفسه الثلاثاء أمام النواب وأعاد عرض ظروف المأساة بالتفصيل. وأكد هو أيضا ان فرونتكس لم تبلغ عن أي مشكلة في القارب.

واتهم بيانتيدوسي المهربين الأربعة المفترضين وقد تم اعتقال آخرهم الأربعاء في النمسا، بانهم وراء هذه المأساة لأنهم أمضوا ساعات بالقرب من الشواطىء ليلا وفي البحر الهائج هربا من قوات الأمن الايطالية وخلال تحرك خطر اصطدموا بصخرة ما تسبب بالغرق.

وقالت رئيسة الحزب الديموقراطي إيلي شلاين (يسار) "إنها فرصة ضائعة للإجابة على أسئلة محددة" حول تسلسل القيادة الايطالية.

ملف المهاجرين موضوع سياسي حساس جدا في إيطاليا، بوابة الدخول التي وصلها مئات آلاف المهاجرين في السنوات الماضية. تأخذ إيطاليا على شركائها في الاتحاد الاوروبي عدم التضامن.

وأكدت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لايين في رسالة وجهتها الاثنين الى ميلوني أنه "من الواضح أن الهجرة تمثل تحديًا أوروبيا يتطلب استجابة أوروبية" مع التأكيد في الوقت نفسه على "الواجب الأخلاقي بالتحرك لتجنب مآس مماثلة".

تطرقت أيضا الى المبادئ التوجيهية لعمل المفوضية في هذا المجال مثل "مساعدة من يحتاجون حماية دولية ومنع انطلاق المهاجرين بشكل غير شرعي ومكافحة شبكات المهربين المجرمين وتقديم مسارات لهجرة آمنة وشرعية وإعادة هؤلاء الذين ليس لديهم الحق في البقاء" في الاتحاد الأوروبي.

دعا البابا فرنسيس الذي يحظى بنفوذ معنوي كبير في إيطاليا الأحد إلى "ألا تتلطخ المياه الصافية للمتوسط بعد الآن بالدماء عبر حوادث بمثل هذه المأساوية".

© 2023 AFP