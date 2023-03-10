استراليا والهند تتعهدان تعزيز العلاقات بينهما في مجال الدفاع

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رئيس الوزراء الاسترالي انتوني البانيزي (يسار) ونظيره الهندي ناريندرا مودي في نيودلهي في 10 آذار/مارس 2023

نيودلهي (أ ف ب) – تعهد رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي ونظيره الهندي ناريندرا مودي في ختام اجتماع الجمعة بتعزيز العلاقات في مجال الدفاع.

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وتشكل أستراليا والهند إلى جانب الولايات المتحدة واليابان تكتلا رباعيا يسمى "الحوار الأمني الرباعي" (كواد) وهو تحالف استراتيجي غير رسمي بدأ في 2007 وتم إنعاشه في 2017 لمواجهة النفوذ العسكري والاقتصادي للصين في منطقة المحيط الهادئ.

وخلال زيارته التي استمرت أربعة أيام أعلن ألبانيزي على متن "آي ان اس فايبرنت" أول حاملة طائرات هندية الصنع، عن تدريبات عسكرية مشتركة جديدة بين الهند وأستراليا.

وقال مودي للصحافيين الجمعة بعد اجتماعه مع نظيره الاسترالي إن "التعاون الأمني ركيزة مهمة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الهند واستراليا".

من جهته، أكد رئيس الوزراء الأسترالي أنه تم إحراز تقدم "كبير (و)طموح" مع الهند في مجال الدفاع.

وأضاف ألبانيزي "ناقشنا البيئة الأمنية العالمية التي يزداد غموضها وتعهدنا بتعزيز الشراكة الدفاعية والأمنية بين أستراليا والهند".

وعُقد اجتماع الجمعة غداة افتتاح مباراة للكريكيت في ولاية غوجارات مسقط رأس مودي، الذي حضره مع ألبانيزي.

ويغادر ألبانيزي نيودلهي صباح السبت.

وسيلتقي مجددا نظيره الهندي في أستراليا في أيار/مايو المقبل بمناسبة اجتماع جديد ل"كواد".

© 2023 AFP