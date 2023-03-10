بطولة فرنسا: ليون يخطف تعادلا مثيرًا 3-3 من ليل

© سمير الدومي / ا ف ب

الكندي جوناثان ديفيد يحتفل بهدفه مع ليل ضد ليون في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 10 آذار/مارس 2023

باريس (أ ف ب) – خطف ليون تعادلا مثيرًا 3-3 من مضيفه ليل بتسجيله هدفين في الدقائق السبع الاخيرة، في مباراة سُجلت فيها الاهداف الستة جميعها في الشوط الثاني، ضمن افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الفرنسي لكرة القدم الجمعة.

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وكان ليل قريبًا من الثأر من ليون الذي أخرجه الشهر الماضي من ثمن نهائي الكأس بركلات الترجيح، بعد أن تقدم 3-1 بثلاثية "هاتريك" للكندي جوناثان ديفيد حتى الدقيقة 83.

إلا أن ليون رد بثنائية للبديل ألكسندر لاكازيت في الدقائق السبع الاخيرة.

كما شهدت الدقيقة الاخيرة من الوقت بدل الضائع إثارة إضافية بعدما منح الحكم ركلة جزاء لليل كانت كفيلة بمنحهم الفوز، قبل أن يعود عن قراره بعد اللجوء الى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر".

وبات في رصيد ليل 46 نقطة في المركز السادس مقابل 40 لليون الثامن.

وبعد شوط أول هادئ، تقدم ليل سريعًا بعد ثوان من انطلاق الثاني عبر ديفيد (46) الذي ضاعف تقدم فريقه من ركلة جزاء (61).

إلا أن الضيوف ردوا عبر برادلي باركولا (64) ليعود ويكمل ديفيد الهاتريك من ركلة جزاء أيضًا في الدقيقة 79.

لكن لاكازيت الذي دخل في الدقيقة 71، نجح في تسجيل هدفين في غضون ست دقائق (83 و89) لتهدأ أصوات الجماهير في ملعب بيار مورو.

ومنح الحكم ركلة جزاء ثالثة لليل وسط فرحة جنونية في المدرجات (90+5) عندما احتسب خطأ من الكرواتي ديان لوفرين على جوناثان مبابا داخل المنطقة.

وعندما كان الجزائري آدم أوناس يتهيأ لتنفيذها، بعد خروج ديفيد، لجأ الحكم الى "في ايه آر" وعاد عن قراره ليخرج الفريقان متعادلين.

© 2023 AFP