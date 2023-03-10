خفر السواحل التونسي ينقذ أكثر من ألف مهاجر في ليلة واحدة

© فتحي بلعيد / أ ف ب/أ ف ب

عمليات انقاذ ليلية لمهاجرين من جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء قبالة سواحل محافظة صفاقس (شرق) من قبل خفر السواحل التونسي . في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2022.

تونس (أ ف ب) – أعلن خفر السواحل التونسي الجمعة احباط 25 عملية هجرة غير نظامية وانقاذ أكثر من ألف مهاجر في ليلة واحدة قبالة سواحل البلاد الشرقية.

إعلان اقرأ المزيد

وقال خفر السواحل في بيان إنه تم "إحباط 25 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة ونجدة وإنقاذ 1008 مجتاز في الليلة الفارطة من طرف إقليمي الحرس البحري بالوسط والساحل".

والمهاجرون الذين انقذوا هم 54 تونسيا و954 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

والخميس أعلن خفر السواحل أن 14 مهاجرا من دول إفريقيا جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تونس حيث يواجه المهاجرون وضعا صعبا اثر خطاب للرئيس قيس سعيّد حول المهاجرين غير النظاميين.

ويأتي هذا الحادث بينما يرغب عدد كبير من المهاجرين في مغادرة تونس بعد تصريحات وصفت "بالعنصرية" أطلقها الرئيس التونسي قيس سعيّد.

وفي تونس أكثر من 21 ألف مهاجر من هذه الجنسيات بينهم طلبة، وفقا لاحصاءات رسمية.

تمثل تونس نقطة عبور لآلاف المهاجرين الآتين من دول جنوب الصحراء والمتجهين في رحلات غير نظامية بحرا إلى السواحل الأوروبية وتحديدا الايطالية.

وكانت قوات خفر السواحل أعلنت في بيان نشر الخميس إحباط 14 عملية اجتياز ونجدة وإنقاذ 435 مهاجرا هم تسعة تونسيين و426 من دول إفريقيا جنوب الصحراء.

وتستقبل ايطاليا أعدادا كبيرة من المهاجرين الوافدين من تونس عبر البحر الأبيض المتوسط. وتفيد الأرقام الرسمية أن هذا البلد استقبل أكثر من 32 ألف مهاجر في العام 2022 من بينهم 18 ألف تونسي.

وتسجل تونس التي تبعد سواحلها أقل من 150 كيلومترًا عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، بانتظام محاولات لمغادرة المهاجرين إلى إيطاليا.

© 2023 AFP