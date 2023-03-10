دورة إنديان ويلز: موراي يعاني الأمرين لبلوغ الدور الثاني وتأهل سهل لرادوكانو

البريطاني أندي موراي خلال الدور الأول من دورة إنديان ويلز الأميركية في كرة المضرب. إنديان ويلز، كاليفورنيا، في 9 اذار/مارس 2023

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حافظ البريطاني أندي موراي، المصنف أول عالمياً سابقاً، على تقليده منذ بداية الموسم وعانى الأمرين لبلوغ الدور الثاني من دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، بفوزه الخميس على الأرجنتيني توماس إيتشيفيري 6-7 (5-7) و6-1 و6-4.

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واحتاج موراي الى ثلاث ساعات و12 دقيقة كي يتخطى عقبة منافسه الأرجنتيني، ليتكرر مشهد الدور الثاني من بطولة أستراليا في كانون الثاني/يناير حين احتاج الى خمس مجموعات وخمس ساعات و45 دقيقة كي يفوز على الأسترالي ثاناسي كوكيناكيس، وذلك بعدما احتاج في الدور الذي سبقه الى قرابة خمس ساعات للفوز على الإيطالي ماتيو بيريتيني.

وفي الدوحة أواخر الشهر الماضي، خاض ابن الـ35 عاماً، الفائز بثلاثة ألقاب كبرى في فلاشينغ ميدوز عام 2012 وويمبلدون عامي 2013 و2016، أكثر من ثلاث ساعات للفوز على الألماني ألكسندر زفيريف خلال ثمن النهائي في طريقه الى النهائي حيث خسر أمام الروسي دانييل مدفيديف.

وأقرّ موراي "بعض المباريات التي لعبت فيها هذا الموسم لا أستحق أن أفوز بها. لكني تمكنت من القتال مجدداً. أريد حقاً أن أقدم كل ما لدي في هذه الأعوام الأخيرة (من مسيرته). عشت أوقاتاً لا تصدق. لا أريد التوقف، أريد المواصلة. أنا متحفز على الدوام".

وسيكون الاختبار التالي لموراي في هذه الدورة التي وصل فيها الى النهائي عام 2009 حين خسر أمام الإسباني رافايل نادال الغائب عن هذه النسخة بسبب الإصابة، والى نصف النهائي في 2007 و2015 حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب أيضاً بسبب رفضه تلقي لقاح كورونا، مع الإسباني بابلو كارينيو بوستا الخامس عشر.

كوكيناس العقبة الأولى لألكاراس

وكان المخضرم الآخر السويسري ستانيسلاس فافرينكا أبرز المتأهلين الى الدور الثاني الذي بلغه مباشرة المصنفون الـ32 وعلى رأسهم الإسباني كارلوس ألكاراس الأول واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس الثاني والروسي المتألق هذا الموسم دانييل مدفيديف الخامس، بفوزه على الأسترالي ألكسندر فوكيتش 6-4 و1-6 و6-1.

وسيكون كوكيناكيس الاختبار الأول لألكاراس بعد فوز الأسترالي على الأميركي براندون هولت 6-4 و6-1، فيما يبدأ تسيتسيباس مشواره أمام الأسترالي الآخر جوردان تومسون الفائز على الفرنسي غايل مونفيس الاربعاء، ومدفيديف أمام الأميركي براندون ناكاشيما الفائز على مواطنه جون إيسنر.

وكان النمسوي دومينيك تيم، بطل 2019 المتوج بلقب بطولة فلاشينغ ميدوز عام 2020، أبرز ضحايا الدور الأول بخسارته الخميس أمام الفرنسي أندريان مانارينو 6-4 و4-6 و6-7 (5-7).

وفي دورة السيدات الألف بحسب تصنيف "دبليو تي أيه"، كانت البريطانية إيما رادوكانو، بطلة فلاشينغ ميدوز لعام 2021، أبرز المتأهلات الخميس الى الدور الثاني بفوزها السهل على المونتينيغرية دانكا كوفينيتش 6-3 و6-3، الى جانب الأميركية صوفيا كينين التي تغلبت على مواطنتها سلون ستيفنز 6-4 و6-1.

وعرفت هوية اللاعبة التي ستواجهها البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى وحاملة اللقب في الدور الثاني، وهي الأميركية كلير ليو الفائزة الخميس على السلوفاكية آنا كارولينا شمييلدوفا 7-6 (7-5) و6-3.

وستحاول شفيونتيك، المعفية من الدور الأول، أن تحقق انجازاً نادراً يمثل في أن تصبح أول لاعبة تحتفظ بلقبها في الدورة منذ ان نجحت الاميركية مارتينا نافراتيلوفا في تحقيق الثنائية عامي 1991 و1992.

وعلى غرار شفيونتيك، أعفيت التونسية انس جابر المصنفة رابعة من الدور الأول وستبدأ مشوار عودتها الى الملاعب بعد غياب دام نحو شهر بداعي الاصابة في مواجهة البولندية ماغدالينا فريخ.

© 2023 AFP