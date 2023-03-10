دوري "أن بي أيه": باكس يتخطى نتس رغم غياب يانيس وغريزليز يكتسح ووريرز

© مايكل ريفز / غيتي/غيتي عبر ا ف ب

لوس انجليس (أ ف ب) – حقق ميلووكي باكس، متصدر ترتيب المنطقة الشرقية، فوزه التاسع عشر في آخر 20 مباراة بتفوقه على ضيفه بروكلين نتس 118-113 رغم غياب نجمه اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو، فيما اكتسح ممفيس غريزليز مضيفه غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب 131-110 الخميس في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين.

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في مليووكي، تألق بروك لوبيز بتسجيله 24 نقطة مع 10 متابعات و9 اعتراضات دفاعية "بلوك"، ليقود باكس الى تعزيز صدارته للمنطقة الشرقية بـ37 فوزاً في 66 مباراة، وذلك بمساعدة بوبي بورتيس الذي سجل 28 نقطة مع 13 متابعة.

وافتقد باكس خدمات نجمه أنتيتوكونمبو للمباراة الثانية توالياً، وهذه المرة بسبب إصابة في اليد اليمنى بعدما غاب عن الفوز على أورلاندو ماجيك 134-123 الثلاثاء بسبب المرض.

وإذا كان باكس افتقد عملاقه اليوناني، فإن نتس خاض اللقاء بتشكيلة غاب عنها نيك كلاكستون وكام جونسون ورويس أونيل والأسترالي بن سيمونز للإصابة، وسبينسر دينويدي من أجل بعض الراحة.

ووحدهما ميكال بريدجز ودوريان فيني-سميث شاركا من التشكيلة الأساسية التي تغلبت على هيوستن روكتس 118-96 قبل يومين، لكن أياً منهما لم يتواجد في أرض الملعب لأكثر من 12 دقيقة بعدما قرر المدرب جاك فون تخفيف العبء عنهما.

ورغم ذلك، تمكن نتس من مجاراة مضيفه بعدما عوض تخلفه 24-46 في بداية اللقاء، وصولاً الى تقليص الفارق لنقطتين فقط 97-99،.

لكن العودة لم تكتمل رغم جهود الأسترالي باتي ميلز (23 نقطة) وكام توماس (21) ودرو سميث (17 في 10 مباراة له فقط في الدوري)، ليتلقى الضيوف هزيمتهم التاسعة والعشرين مقابل 37 فوزا في المركز السادس الأخير المؤهل مباشرة الى الـ"بلاي أوف" في المنطقة الشرقية.

وفي ممفيس ومن دون نجمه جا مورانت الذي غاب للمباراة الثالثة توالياً كاجراء تأديبي بعد نشره مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدساً في ملهى ليلي، قدم غريزليز بداية هائلة بعدما سجل 48 نقطة في الربع الأول في طريقه لاكتساح ووريرز 131-110 في أول مواجهة بينهما في ممفيس منذ الدور الثاني لـ"بلاي أوف" المنطقة الغربية الموسم الماضي حين خرج غولدن ستايت منتصراً 4-2.

وبفضل جهود تايوس جونز (22 نقطة مع 11 تمريرة حاسمة) وجارين جاكسون (21 مع 9 متابعات) وديموند باين (21 نقطة)، حقق غريزليز انتصاره التاسع والثلاثين في 65 مباراة وبقي في المركز الثالث لترتيب المنطقة الغربية على المسافة ذاتها من ساكرامنتو كينغز الثاني الذي واصل بدوره موسمه الرائع بالحاقه الهزيمة الثانية توالياً بنيويورك نيكس بعد سلسلة من تسعة انتصارات متتالية، وذلك بالفوز عليه 122-118.

ويدين كينغز بفوزه السابع من أصل ثماني مباريات خاضها منذ عطلة مباراة كل النجوم "أول ستار"، الى الليتواني دومانتاس سابونيس الذي حقق ثلاثة أرقام مزدوجة (تريبل دابل) للمرة التاسعة هذا الموسم بتسجيله 24 نقطة مع 13 متابعة و10 تمريرات حاسمة.

وفي المباريات الأخرى، فاز انديانا بايسرز على هيوستن روكتس 134-125 بعد شوط إضافي، تشارلوت هورنتس على ديترويت بيستونز 113-103، ويوتا جاز على أورلاندو ماجيك 131-124.

© 2023 AFP