دوري "أن بي ايه": إصابة دورانت بالتواء في الكاحل تبعده 3 اسابيع على الأقل

نجم فينيكس صنز كيفن دورانت يقوم ب"دانك" في سلة دالاس مافريكس في الدوري الاميركي للمحترفين في كرة السلة. 5 اذار/مارس 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – يواجه كيفن دورانت النجم الجديد لفينيكس صنز الغياب عن الملاعب لفترة 3 أسابيع على الاقل، بعد تعرّضه لاصابة بالتواء في كاحله كما اعلن ناديه الذي يلعب في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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وسقط دورانت (34 عاما) أرضا بعنف لدى فترة الاحماء الاربعاء قبل مواجهة أوكلاهوما سيتي ثاندر في مباراة كان من المفترض أن تكون الرسمية الأولى "البيتية" له منذ انتقاله الى فينيكس قادما من بروكلين نتس الشهر الماضي، لكن تبين انه مصاب بالتواء في الكاحل ولم يشارك فيها.

وقال بيان صادر عن فينيكس "تبين من الفحوصات الاضافية التي خضع لها كيفن بأنه يعاني من التواء في الكاحل، سيتم تقييم الاصابة بعد ثلاثة اسابيع".

وكان دورانت تألق في ثلاث مباريات خاضها مع فينيكس خارج ملعبه وسجل معدلا مقداره 26.7 نقطة و7.3 متابعات في المباراة الواحدة. بيد ان موسمه تميز بالاصابات المتكرّرة، حيث غاب نحو 8 اسابيع بعد معاناته من اصابة في الركبة مطلع كانون الثاني/يناير في صفوف بروكلين.

© 2023 AFP