عدد من القتلى جراء إطلاق نار في مركز لشهود يهوه في هامبورغ الألمانية

© دانيال رينهاردت / ا ف ب

انتشار الشرطة في محيط الموقع الذي شهد إطلاق نار في هامبورغ بألمانيا، في 9 آذار/مارس 2023

برلين (أ ف ب) – قُتل أشخاص عدّة وأصيب آخرون بجروح خطرة جرّاء إطلاق نار ليل الخميس في مركز لشهود يهوه في هامبورغ وفق ما أعلنت الشرطة.

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ورجّحت الشرطة أن يكون مُطلق النار من بين القتلى الذين سقطوا في الموقع، مشيرةً إلى أنّه في هذه المرحلة "ليس لديها ما يُشير إلى وجود مُنفّذين هاربين".

وذكرت صحيفة "بيلد" اليوميّة أنّ إطلاق النار أسفر عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة ثمانية بجروح خطيرة، متحدّثةً عن "حمّام دم".

وأضافت شرطة هامبورغ على تويتر "يوجد عدد كبير من قوّات الأمن في الموقع".

من جهته قال المكتب الفدرالي للدفاع المدني في بيان "تجنّبوا منطقة الخطر"، مضيفًا "في منطقة الخطر، ابقوا في مكانكم ولا تخرجوا في هذا الوقت".

-قوات تدخّل-

وقال متحدّث باسم الشرطة لقناة "إن تي في"، إنّ قوّات الأمن "تلقّت اتّصالا حوالى الساعة 21,15 للإبلاغ عن إطلاق نار في المبنى" المكوّن من ثلاث طبقات والواقع في غروس بورستيل بشمال ثاني أكبر مدينة في ألمانيا.

وأشار المتحدّث إلى أنّ قوات التدخّل "دخلت المبنى بسرعة كبيرة ووجدت في داخله قتلى وجرحى إصاباتهم خطيرة".

في الداخل، سمع العناصر أيضًا طلقة ناريّة "مصدرها الجزء العلوي من المبنى"، حسب المتحدّث.

وأضاف "في المساء، كان هناك تجمّع لشهود يهوه في المبنى".

وكتب رئيس بلدية المدينة بيتر تشينتشر على تويتر "الأخبار من ألستردورف/غروس بورستيل مفجعة". وأضاف أن "قوات التدخّل تعمل جاهدة لملاحقة الجناة وتوضيح" أسباب ما حصل.

وفي وقت لا يزال الدافع وراء إطلاق النار مجهولاً في هذه المرحلة، تُبقي السلطات الألمانية على حالٍ من التأهب في السنوات الأخيرة، في مواجهة تهديد إرهابي مزدوج: جهاديّ ويميني متطرّف.

وشهدت ألمانيا هجمات جهاديّة، ولا سيّما هجوم بشاحنة تبنّاه تنظيم الدولة الإسلاميّة وأسفر عن 12قتيلًا في كانون الأول/ديسمبر 2016 في برلين. وهذا الهجوم الجهادي هو الأكثر دمويّة على الإطلاق على الأراضي الألمانية.

تهديد مزدوج

منذ عام 2013 وحتّى نهاية 2021، تضاعف عدد الإسلاميّين الذين يُعتبَرون خطرين في ألمانيا خمسة أضعاف ليبلغ حاليًا 615، وفقًا لوزارة الداخليّة. ويُقدّر عدد السلفيّين بحوالى أحد عشر ألفًا، أي ضعف عددهم في 2013.

وهناك تهديد آخر يُخيّم على ألمانيا، يتمثّل باليمين المتطرّف، بعد هجمات دامية عدّة في السنوات الأخيرة استهدفت مجتمعات أو أماكن دينيّة.

ففي خلال هجوم عنصريّ وقع في هاناو قرب فرانكفورت (غرب) في شباط/فبراير 2020، قتل ألماني يروج لنظريات المؤامرة تسعة شبّان جميعهم من أصول أجنبيّة.

© 2023 AFP