مقتل فلسطيني برصاص مستوطن في الضفة الغربية المحتلة

شارع ديزنغوف في تل أبيب بعد هجوم مسلح نفذه فلسطيني في 09 آذار/مارس 2023

القدس (أ ف ب) – قتل فلسطيني الجمعة برصاص مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي ووزارة الصحة الفلسطينية، وذلك غداة يوم جديد في دوامة العنف شهد مقتل أربعة فلسطينيين أحدهم منفذ هجوم مسلح في تل أبيب أسفر عن ثلاثة جرحى.

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وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان "في وقت سابق من صباح اليوم (الجمعة) وصل مسلح فلسطيني يحمل سكاكين وعبوات ناسفة إلى محيط مستوطنة معاليه شمرون" القريبة من مدينة قلقيلية بشمال الضفة الغربية.

وأضاف الجيش أن "مستوطنا رصد الإرهابي الفلسطيني (...) وأطلق النار عليه وتمكّن من شلّ حركته". وردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أكد متحدث باسم الجيش مقتل الفلسطيني.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية "استشهاد عبد الكريم بديع الشيخ (21 عاماً)، عقب إطلاق مستوطن النار عليه قرب قلقيلية".

وأكدّ الجيش أن قواته قامت "بتفتيش المنطقة ولم يتم العثور على مشتبه بهم إضافيين في الموقع".

وأطلق فلسطيني الخميس النار في شارع ديزنغوف في وسط تل أبيب وجرح ثلاثة أشخاص، قبل أن يُقتل بدوره برصاص الشرطة. وذكرت مصادر طبية إسرائيلية أن حالة أحد الجرحى "حرجة" اليوم.

وأعلنت حركة حماس أن منفذ الهجوم هو "الشهيد القسامي البطل المعتزّ بالله صلاح الخواجا" (23 عاما)، مؤكدة أنه "أسير محرّر". واضافت أنّ العملية "جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال".

وباركت الحركة العملية من دون أن تعلن مسؤوليتها عنها. وقالت أنّ العمليّة "جاءت ردًّا على جرائم الاحتلال التي اعتقد أنّها تردع شعبنا وتضعف إرادته".

وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت إنه أصدر الأمر "بالتحرّك فورا لهدم منزل الإرهابي" في قرية نعلين بالقرب من مدينة رام الله في الضفة الغربية.

"وقف التصعيد"

ذكر شهود أن جنودا إسرائيليين اقتحموا منزل المعتز بالله خواجا حوالى منتصف ليل الخميس الجمعة (22,00 ت غ الخميس).

وجرت مواجهات في القرية خلال العملية. وقال الجيش إن "مشتبها بهم ألقوا عبوات ناسفة وعشرات الزجاجات الحارقة وحجارة"، موضحا أن "القوات الإسرائيلية قامت باطلاق أعيرة نارية" أسفرت عن سقوط جريح واحد، على حد قول الجيش.

وأضاف أن "اثنين من أفراد عائلة الإرهابي أوقفا ونقلا إلى مقر الشين بت (جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي) لاستجوابهما بشكل معمق".

من جهة أخرى قالت الشرطة الاسرائيلية إنها اعتقلت اثنين من عرب اسرائيل، أحدهما من مدينة الرملة جنوب تل أبيب والآخر من مدينة كسيفة في النقب (جنوب)، "بشبهة نقل الإرهابي" منفذ عملية ديزنغوف. وقد تم تمديد توقيفهما في محكمة الصلح في تل أبيب حتى 16 آذار/مارس الجاري.

ويأتي الهجوم في أجواء من التوتّر الشديد وتصاعد في العنف المرتبط بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني منذ تولّي واحدة من أكثر الحكومات يمينيّةً في تاريخ إسرائيل السلطة في نهاية كانون الأول/ديسمبر.

وقُتل ثلاثة فلسطينيّين مسلّحين بينهم اثنان من حركة الجهاد الإسلامي صباح الخميس خلال عملية عسكريّة إسرائيليّة في شمال الضفة الغربية المحتلة. وتعهّدت الجهاد الإسلامي وحماس بالانتقام لمقتلهم.

ودعت فصائل فلسطينيّة مسلّحة عدّة الثلاثاء إلى الانتقام لمقتل ستّة فلسطينيّين قتلوا خلال عملية للجيش الإسرائيلي في شمال الضفة الغربية. وأحد هؤلاء الفلسطينيين منفّذ هجوم قتل فيه اسرائيليان في نهاية شباط/فبراير، وثلاثة منهم على الأقل مقاتلون.

وأخيرا أعلن الجيش الإسرائيلي أن خبراء إزالة الألغام فجروا مساء الخميس جسما مشبوها عثر عليه على متن حافلة في مستوطنة بيتار عيليت في الضفة الغربية.

وكان وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال زيارة قصيرة لتل أبيب الخميس إلى "وقف التصعيد" في وقتٍ تتكرر دعوات الأمم المتحدة إلى الهدوء.

ومنذ بداية العام، أسفرت أعمال العنف في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، عن مقتل 77 فلسطينيّا (بينهم أعضاء في فصائل مسلّحة ومدنيّون بعضهم قُصَّر)، و13 إسرائيليا هم 12 مدنيا (بينهم ثلاثة قاصرين) وشرطي واحد إضافة إلى سيدة أوكرانية، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس تستند إلى مصادر رسمية إسرائيلية وفلسطينية.

© 2023 AFP