نيمار يصل الدوحة لاجراء جراحة في كاحله

نجم باريس سان جرمان الدولي البرازيلي نيمار يستعمل عكازين خلال تواجده في مدرجات ملعب بارك دي برانس لحضور مباراة فريقه ضد نانت في الدوري الفرنسي في السادس من آذار/مارس 2023.

الدوحة (أ ف ب) – وصل نجم منتخب البرازيل لكرة القدم وباريس سان جرمان الفرنسي نيمار إلى الدوحة الجمعة من أجل إجراء عملية جراحية في كاحله المصاب، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء القطرية.

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ويواجه اللاعب البالغ 31 عاماً خطر الغياب عن الملاعب أربعة أشهر، بعد اصابة تعرض لها خلال مباراة ليل في 19 شباط/فبراير في الدوري الفرنسي.

وكان سان جرمان المملوك قطرياً منذ 2011 والذي جعل من نيمار عام 2017 أغلى لاعب في العالم (222 مليون يورو)، قال ان البرازيلي الموهوب سيخضع للجراحة في مستشفى سبيتار. سيخضع لها باشراف المتخصّص البريطاني جيمس كالدر والبروفسور بيتر دهوغ جراح الكاحل الخبير في مستشفى سبيتار، بحسب ما أكّدت الأخيرة الأربعاء.

وسبق للاعب البرازيلي أن زار سبيتار في كانون الثاني/يناير 2019 حيث خضع لسلسلة فحوص وتقييمات طبية في المستشفى القطري، كجزء من إعادة تأهيله بعد إصابة في مشط القدم تعرّض لها في شباط/فبراير 2018، وفق بيان المستشفى.

وكان نادي العاصمة أشار إلى أن نيمار "عانى من نوبات عدّة من عدم الاستقرار في الكاحل الأيمن في السنوات الأخيرة وأوصى الطاقم الطبي في باريس سان جرمان بإجراء عملية جراحية لاصلاح الرباط من أجل تجنّب خطر تكرار المعاناة"، محدّدا فترة الغياب عن الملاعب بين "3 و4 أشهر".

خاض لاعب برشلونة الإسباني السابق 49% من مباريات سان جرمان في الدوري منذ وصوله.

وكتب نيمار "سأعود أقوى" في رسالة قصيرة على حسابه في "تويتر"، مرفقاً إياها بتعبير رمزي ليدين مفتوحتين طلبا للدعاء بالشفاء.

أصيب في الكاحل الأيمن عينه في المباراة الأولى لمنتخب البرازيل في مونديال قطر نهاية العام المنصرم ضد صربيا، قبل أن يعود إلى اللعب في ثمن النهائي.

© 2023 AFP