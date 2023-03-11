الأميركية شيفرين تصبح الأكثر تتويجاً بجولات كأس العالم للتزلج (87)

© بونتوس لونداهل / وكالة تي تي/ا ف ب

Åre (السويد) (أ ف ب) – أصبحت المتزلجة الأميركية ميكايلا شيفرين الاكثر تتويجاً في تاريخ جولات كأس العالم، بعد احرازها السبت في آوره السويدية لقبها الـ87 في مسيرتها الزاخرة، متوجة بمسابقة التعرّج.

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قبل أيام من عيدها الثامن والعشرين، كانت شيفرين قد عادلت الجمعة رقم السويدي إينغمار ستننمارك (86 فوزاً) بفوزها في مسابقة التعرّج الطويل.

تقدّمت ابنة كولورادو السبت بفارق 92 بالمئة من الثانية على السويسرية وندي هولدنر و95 بالمئة من الثانية على السويدية آنا سفن لارسون، لتنفرد بالرقم القياسي العالمي.

قالت بعد انجازها "يصعب فهم هذا الرقم القياسي. شقيقي وزوجته هنا، لقد فاجآني. هذا أمر مميز لي. تعيّن علي في المرحلة الثاني أن أكون ذكية وسريعة في آن".

تابعت في حديث لمذياع الاتحاد الدولي للتزلج على الثلج "طبقت خطتي كما أردت اليوم".

وهذا اللقب الثالث عشر في كأس العالم هذا الموسم لشيفرين، وذلك بعد ضمانها لقب كرة الكريستال العالمي نهاية الأسبوع الماضي ولقب كأس العالم في التعرّج الطويل.

وتحقّق شيفرين منذ عقد من الزمن الانتصار تلو الآخر في البطولات العالمية. وللمفارقة، حققت في آوره فوزها الأوّل في مسيرتها في كانون الأوّل/ديسمبر 2012 بعمر السابعة عشرة.

وإلى اختصاصها بالتعرّج، حققت شيفرين انتصارات في فئات متنوعة، على غرار التعرّج (53)، التعرّج الطويل (20)، التعرّج سوبر طويل (5)، الانحدار (3)، المتوازي (5)، كومبينيه (1).

وكان ستنمارك (66 عاماً) توقّع الخميس في مقابلة مع وكالة فرانس برس "قبل أربع سنوات، قلت انها ستصبح الأولى تحرز لقب 100 سباق، وأكثر، إذا بقيت بصحة جيّدة".

© 2023 AFP