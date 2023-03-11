بطولة ألمانيا: بايرن يكرم وفاة أوغسبورغ وينفرد بالصدارة موقتا

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المدافع البرتغالي جواو كانسيلو لنادي بايرن ميونيخ يحتفل بإدراكه التعادل في مرمى أوغسبورغ (5-3) في الدوري الالماني في 11 آذار/مارس 2023.

برلين (أ ف ب) – انفرد بايرن ميونيخ بالصدارة مؤقتا عندما أكرم بايرن ميونيخ وفادة ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه 5-3 السبت في المرحلة الرابعة والعشرين من بطولة المانيا لكرة القدم.

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وقلب النادي البافاري تخلفه بهدف مبكر لميرجيم بيريشا (3) إلى فوز بخماسية بينها رباعية في نصف ساعة تناوب على تسجيلها البرتغالي جواو كانسيلو (15) والفرنسي بنجامان بافار (19 و35) ولوروا سانيه (45).

وقلص الضيوف الفارق مطلع الشوط الثاني عبر بيريشا من ركلة جزاء (60)، لكن الكندي ألفونسو ديفيس أعاده غلى سابق عهده بتسجيله الهدف الخامس (74)، قبل أن يسجل الفرنسي إرفان كاردونا الهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهو الفوز الثالث تواليا لبايرن ميونيخ والخامس عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 52 نقطة وفض شراكة الصدارة بفارق ثلاث نقاط مؤقتا مع غريمه بوروسيا دورتموند الذي يحل ضيفا على شالكه في دربي الرور لاحقا.

وفضل المدرب يوليان ناغلسمان الابقاء على القائد توماس مولر والفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا والكرواتي يوسيب ستانيسيتش على دكة البدلاء ومنح الفرصة للسنغالي ساديو مانيه ولوروا سانيه وسيرج غنابري والمدافع البرتغالي جواو كانسيلو للبدء أساسيين.

وغاب الهداف الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ بسبب الإصابة في ظهره.

وكان أوغسبورغ البادئ بالتسجيل وتحديدا في الدقيقة الثالثة عبر بيريشا بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة.

لكن بايرن رد بقوة وبثلاثية في 20 دقيقة عبر كانسيلو بتسديدة قوية بيمناه أسكنها الزاوية اليسرى البعيدة اثر تمريرة من سانيه (15) وبافار بتسديدة بيمناه من مسافة قريبة اثر تمريرة من مانيه (19) وبتسديدة بيمناه من مسافة قريبة ايضا مستغلا كرة رأسية للعملاق الهولندي ماتيس دي ليخت من أحد المدافعين (35).

وعزز سانيه بالهدف الرابع بضربة رأسية من مسافة قريبة مستغلا كرة مرتدة من احد المدافعين اثر تسديدة من مسافة قريبة لمانيه (45).

وحصل أوغسبورغ غلى ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني انبرى لها بيريشا بنجاح مقلصا الفارق (60).

لكن ديفيس أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الخامس عندما تلقى كرة عرضية داخل المنطقة من كانسيلو تابعها من مسافة قريبة داخل المرمى (74).

وترك ديفيس مكانه في الدقيقة 78 للمدافع الدولي المغربي نصير مزراوي في أول ظهور له منذ عودته من المشاركة التاريخية لمنتخب بلاده في مونديال قطر عندما بلغ نصف النهائي وأنهاه في المركز الرابع، وذلك بعد تعفيه من عوارض الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وسجل أوغسبورغ هدفه الثالث عبر كاردونا بتسديدة من مسافة قريبة (90+3).

لايبزيغ يستعيد التوازن

واستعاد لايبزيغ توازنه في توقيت مناسب بفوز الكبير على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر وارتقائه الى المركز الثالث مؤقتا.

ودفع بوروسيا مونشنغلادباخ غاليا ثمن إهدار مهاجمه الفرنسي الحسن بليا ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني (53)، واستقبلت شباكه ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها تيمو فيرنر (57) والسويدي إميل فوسبرغ (71 من ركلة جزاء) والكرواتي يوسكو غفارديول (80).

وعوَّض لايبزيغ خسارته أمام بوروسيا دورتموند 1-2 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعا رصيده الى 45 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أونيون برلين الذي يحل ضيفا على فولفسبورغ الأحد.

وحقق لايبزيغ فوزه قبل رحلته إلى إنكلترا لمواجهة مانشستار سيتي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-1 ذهابا).

وتعادل هرتا برلين مع ماينتس 1-1، وأينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت بالنتيجة ذاتها.

© 2023 AFP