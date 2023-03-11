بطولة إيطاليا: كفاراتسخيليا يقود نابولي لاستعادة سكة الانتصارات وفارق الـ18 نقطة عن إنتر

لاعب وسط نابولي الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا يحتفل بافتتاحه التسجيل في مرمى أتالانتا (2-صفر) في الدوري الايطالي في 11 آذار/مارس 2023.

روما (أ ف ب) – قاد لاعب الوسط الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا فريقه نابولي الى استعادة سكة الانتصارات وفارق النقاط الـ18 عن مطارده المباشر إنتر ميلان، بمساهمته في الفوز على ضيفه أتالانتا برغامو 2-صفر السبت على ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في نابولي في المرحلة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

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وافتتح كفاراتسخيليا التسجيل بهدف رائع في الدقيقة 60 وأضاف المدافع الكوسوفي أمير رحماني (77) الهدف الثاني.

وعوَض نابولي، الساعي الى اللقب الثالث في تاريخه والأول منذ عام 1990، خسارته الثانية هذا الموسم في الدوري والأول على أرضه عندما سقط أمام لاتسيو صفر-1 في المرحلة الماضية حين توقف مسلسل انتصاراته المتتالية في الكالتشيو عند ثمانية، فحقق فوزه الـ22 معززا موقعه في الصدارة برصيد 68 نقطة ومستعيدا فارق النقاط الـ18 أمام مطارده المباشر إنتر ميلان الذي خسر أمام مضيفه سبيتسيا 1-2 الجمعة في افتتاح المرحلة.

كما أكد الفريق الجنوبي الذي اقترب كثيرا من التتويج بلقب الدوري، استعداده الجيد للمواجهة التاريخية أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني الاربعاء المقبل في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري ابطال أوروبا حيث يسعى الى حجز بطاقته للمرة الاولى منذ تأسيسه إلى ربع النهائي بعدما كان فاز بثنائية نظيفة ذهابا في فرانكفورت.

الثقة في القدرة على تحقيق الفوز"

وقال مدربه لوتشانو سباليتي "عندما تأتي إلى نابولي، تدخل التاريخ، ما يريده الناس، شعور الفريق الذي يمكن أن يتحول إلى ضغوط. أنت بحاجة إلى أن يكون لديك خيال وتثق في قدرتك على تحقيق الفوز".

من جهته، قال رحماني "نحن نستمتع، نلعب بشكل جيد حتى لو وجدنا صعوبة في بداية المباراة لأن أتالانتا فريق جيد"، مضيفا "بالطبع نقول إنه أمر طبيعي، فنحن في مركز يمكنكم أن ترون فيه مع جماهيرنا مدى شعورهم به".

وكان نابولي صاحب الأفضلية منذ البداية وضغط بقوة على مرمى ضيفه بحثا عن هز شباكه لكنه اصطدم بحارس مرمى يقظ هو الأرجنتيني خوان موسو الذي تألق ببراعة في الحفاظ على نظافة شباكه.

وتصدى موسو لتسديدة قوية لماتيو بوليتانو من خارج المنطقة وابعدها الى ركنية (6)، ثم لتسديدة أخرى لكفاراتسخيليا (28)، وثالثة لبوليتانو من مسافة قريبة (42).

وتابع موسو تألقه في الشوط الثاني وتصدى لتسديدة أكروباتية للمهاجم النيجيري فيكتور أوسيمهن، هداف الدوري حتى الآن (19 هدفا)، من مسافة قريبة (49).

وجرب كفاراتخيليا حظه بتسديدة قوية من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (56).

وكاد أوسيمهن يفعلها برأسية من مسافة قريبة مرت بجوار القائم الايمن بسنتمترات قليلة (59).

ونجح نابولي في ترجمة أفضليته إلى هدف عندما تلقى كفارا كرة من أوسيمهن خارج المنطقة فتوغل داخلها متلاعبا بثلاثة مدافعين أكثر من مرة بمجهود فردي رائع قبل أن يسددها قوية من مسافة قريبة داخل المرمى (60).

ورفع "كفارا" رصيده الى 11 هدفا في موسمه الأول في "سيري أ" و13 في جميع المسابقات.

وكاد الدولي الكولومبي لويس موريال يدرك التعادل بتسديدة زاحفة من داخل المنطقة ابعدها الحارس كوليني الى ركنية (73) كاد مواطن الاول دوفان ساباتا يستغلها بضربة رأسية من مسافة قريبة تصدى لها كوليني (74).

ونجح رحماني في تعزيز تقدم نابولي بتسجيله الهدف الثاني بضربة رأسية اثر ركلة ركنية انبرى لها البديل المقدوني الشمالي إليف إلماس (77).

وتابع كوليني تألقه وتصدى لتسديدة قوية لماتيو روجيري من داخل المنطقة (84).

واستعاد أودينيزي نغمة الانتصارات أيضا بفوز ثمين على مضيفه إمبولي 1-صفر سجله البرازيلي رودريغو بيكاو في الدقيقة 54.

وهو الفوز الأول لأودينيزي في مبارياته السبع الاخيرة (4 تعادلات وخسارتين) والثامن هذا الموسم فصعد الى المركز التاسع مؤقتا برصيد 35 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام تورينو اذي يحل ضيفا على ليتشي الأحد.

في المقابل، مني إمبولي بخسارته الثالثة تواليا والرابعة في مبارياته السبع الأخيرة التي لم يذق فيها طعم الانتصارات والعاشرة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الرابع عشر.

ويلعب لاحقا بولونيا مع لاتسيو.

ويلعب الأحد أيضا فيرونا مع مونتسا، وكريمونيزي مع فيورنتينا، وروما مع ساسوولو، ويوفنتوس مع سمبدوريا، على أن تختتم المرحلة الإثنين بلقاء ميلان مع ساليرنيتانا.

© 2023 AFP