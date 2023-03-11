دورة إنديان ويلز: تسيتسيباس أوّل ضحية كبيرة

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تسيتسيباس (يمين) بعد خسارته أمام الأسترالي جوردان تومسون في دورة إنديان ويلز

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بات اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أوّل ضحية كبيرة في دورة إنديان ويلز الأميركية، أولى دورات الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب، فيما تابع الروسي دانييل مدفيديف تألقه محققاً الجمعة فوزه الخامس عشر توالياً.

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كما شق كلٌّ من النروجي كاسبر رود والبيلاروسية أرينا سابالينكا طريقه إلى الدور الثالث بسهولة.

معانياً من آلام في كتفه، قاتل تسيتسيباس المصنف ثالثاً عالمياً، بيد انه سقط أمام الأسترالي جوردان تومسون المصنف 87 عالمياً 7-6 (7-0) و4-6 و7-6 (7-5) في ساعتين و36 دقيقة، دون ان ينجح في رفع مستواه في اللحظات الحاسمة.

في المقابل، يقدّم مدفيديف مستويات مميزة راهناً، وكان الأميركي براندون ناكاشيما المصنف 48 ضحيته الأولى، فأقصاه بمجموعتين 6-4 و6-3 في ساعة و26 دقيقة.

ويأمل الروسي في تصحيح مساره في إنديان ويلز حيث لم يتجاوز ثمن النهائي في مسيرته.

بعد تتويجه توالياً في روتردام، الدوحة ودبي، يُعدّ مدفيديف من أبرز المرشحين لخطف لقب الدورة الأميركية المرموقة.

وبعد بداية موسم افتقد فيها للثقة، بلغ النروجي كاسبر رود المصنف رابعاً الدور الثالث بتخطيه الأرجنتين دييغو شفارتسمان المصنف 38 ليلاقي التشيلي كريستيان غارين (97).

ولدى السيدات، تأهلت البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة ثانية والمتوجة في كانون الثاني/يناير بأوّل لقب كبير لها في أستراليا، بنتيجة ساحقة على الروسية إيفغينيا رودينا (427) 6-2 و6-0.

© 2023 AFP