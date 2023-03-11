مدرب قطر السابق سانشيس يعيَّن على رأس الإدارة الفنية للمنتخب الاكوادوري

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كيتو (أ ف ب) – أعلن الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم السبت تعاقده مع المدرب الإسباني السابق للمنتخب القطري فيليكس سانشيس للإشراف على الإدارة الفنية لمنتخب بلاده الأول.

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وأوضح الاتحاد الاكوادوري في تغريدة على حسابه في "تويتر": "المدير الفني فيليكس سانشيس هو المدرب الجديد لـ+لاتري+". حظا سعيدا ونجاحا!".

ويحل سانشيس محل الأرجنتيني غوستافو ألفارو (60 عامًا) الذي ترك منصب المنتخب الملقب بـ"التريكولور" (ثلاثي الألوان) أو الـ"تري"، بعد مونديال قطر العام الماضي الذي شهد خروج الإكوادور من الدور الأول ضمن المجموعة الأولى التي ضمت قطر وهولندا والسنغال.

واستهلت الاكوادور المونديال بالفوز على قطر ومدربها سانشيس 2-صفر في المباراة الافتتاحية، لكنها تعادلت مع هولندا 1-1 في الجولة الثانية، وخسرت امام السنغال 1-2 في الجولة الثالثة الاخيرة وخلف ثالثة في المجموعة خلف هولندا والسنغال.

وقرر الاتحاد القطري عدم تجديد عقد سانشيس مع انتهائه في 31 كانون الأول/ديسمبر الماضي.

و كان ألفارو قاد الاكوادور إلى ربع نهائي كوبا أمريكا في البرازيل عام 2021.

وذكَّر الاتحاد الإكوادوري للعبة أن المدرب الجديد البالغ من العمر 47 عامًا تكون في "لا ماسيا"، أكاديمية الشباب التابعة لنادي برشلونة، وقضى أيضًا سبع سنوات في أكاديمية أسباير في قطر والتي تهدف إلى تكوين اللاعبين القطريين.

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