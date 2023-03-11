منظمة "سيف ذي تشيلدرن": إعادة بناء المدارس والمستشفيات في تيغراي "أولوية"

اديس ابابا (أ ف ب) – أكدت رئيسة المنظمة غير الحكومية "سيف ذي تشيلدرن" في الولايات المتحدة جانتي سوريبتو لوكالة فرانس برس أنّ إعادة بناء المدارس والمستشفيات في تيغراي في شمال إثيوبيا "أولوية" بعد سنتين من النزاع المدمر الذي شهده الإقليم.

إعلان اقرأ المزيد

وقالت سوريبتو العائدة من زيارة إلى المنطقة التي لا يسمح للصحافيين بدخولها، إنه بعد أربعة أشهر على اتفاق السلام بين الحكومة الفدرالية وسلطات المتمردين في الإقليم ما زالت الأدوية والمواد الغذائية غير كافية في المنطقة التي عُزلت عن العالم إلى حد كبير خلال نزاع شهد انتهاكات عديدة وامتد إلى منطقتي عفر وأمهرة المجاورتين.

سؤال: عدتِ للتو من تيغراي. كيف تصفين الوضع هناك؟

جواب: توقعت أن يكون الوضع مروعًا وهذا ما رأيناه وسمعناه فعلاً. لكنني تأثرت أيضًا بصمود شعب تيغراي.

في ميكيلي (عاصمة الإقليم)، نرى عودة الحياة إلى طبيعتها. هناك مطاعم وشركات وسوق وأنشطة ومحال تجارية مفتوحة. أنا متأكدة من عدم وجود كل السلع المطلوبة، ولكن في المدن (في تيغراي) نرى التعافي.

إنه أمر إيجابي، لكن 80 أو90 بالمئة من البنى التحتية للصحة والتعليم تضررت أو دُمّرت تمامًا وهذه مشكلة. ما زال الأساتذة والأطباء لا يتقاضون رواتبهم، ما يحول دون استئناف عمل هذه الخدمات العامة، وهي ضرورية لعودة الحياة إلى طبيعتها، إذا جاز التعبير.

سؤال: ما هي أهم احتياجات المنطقة؟

كل شيء! يجب إعادة بناء البنى التحتية. شبكات المياه، الآبار، المضخات... عدد كبير منها مدمّر. رأيت صور مستشفيات مدمّرة بالكامل. لم تُسرق المعدات فحسب، بل تم تحطيم أجهزة الأشعة السينية، وسُرقت جميع المعدات وحتى الثلاجات وأصبحت كل المباني غير صالحة للاستخدام.

إذاً إعادة بناء المدارس والبنى التحتية الصحية هي الأولوية رقم واحد والمطلقة.

ولكن هناك أيضًا ما هو غير مرئي. الحالات النفسية والصدمات (...) كيف نضمن حصول هؤلاء على الدعم النفسي والعقلي الذي يحتاجون إليه؟

أعتقد أن كل شيء مفقود. فيما يتعلق بالأدوية، تمكنا من إدخال بعضها من جديد، ولكن هناك نقص عام يمثل مشكلة وطنية (في إثيوبيا) أكثر من كونها مشكلة خاصة بتيغراي. إذاً إنها مشكلة على نطاق أوسع، لكن سيستغرق توفر المستوى المطلوب من الأدوية التي نحتاج إليها وقتًا.

ولا يوجد ما يكفي من الطعام. وما زال يتعين علينا حمل الأموال النقدية لأداء وظائفنا الأساسية في المنطقة لأن النظام المصرفي لم يفعّل بالكامل، وخصوصاً في المناطق الريفية.

سؤال: ما دور المساعدات الإنسانية في إنجاح عملية السلام؟

جواب: أعتقد أنها مهمة جداً. كما تعلمون، بدون تعليم، من الصعب جداً الحفاظ على عملية السلام. يجب أن نعيد الأطفال إلى المدرسة في أقرب وقت ممكن ... لكي يعوّضوا تأخرهم. في تيغراي، لم يذهبوا إلى المدرسة منذ ثلاث سنوات.

تعويض التأخير، وتحفيز الأطفال على تسريع تعلّمهم أو الوصول إلى المستوى المطلوب، مهمة ضخمة بحد ذاتها. وأعتقد أنّ الصحة وتعليم الأطفال وعملية مصالحة تشمل الجميع، عوامل ضرورية للحفاظ على السلام.

© 2023 AFP