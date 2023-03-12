إيطاليا تعلن فقدان أثر نحو 30 مهاجرا اثر انقلاب مركب قبالة سواحل ليبيا

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مهاجرون يستعدون للصعود على متن سفينة أوشن فايكينغ تبحر في المياه الدولية قبالة ليبيا بعدما أنقذتهم منظمة "إس أو إس ميديتيرانيه" بتاريخ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2022

روما (أ ف ب) – فُقد حوالى 30 مهاجرا بعدما انقلب قاربهم قبالة سواحل ليبيا أثناء محاولة سفينة شحن كانت تبحر في المنطقة إنقاذهم، وفق ما أعلن خفر السواحل الإيطاليون الأحد.

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وأعلن جهاز خفر السواحل إنقاذ 17 مهاجرا، مشيرا إلى أن عمليات البحث عن المفقودين مستمرة بعد محاولة إنقاذ في الصباح الباكر في منطقة بحث وإنقاذ تقع ضمن صلاحية السلطات الليبية.

وأفاد خفر السواحل في بيان بأنه "خلال عمليات الإنقاذ، انقلب المركب أثناء نقل المهاجرين: تم إنقاذ 17 شخصا بينما فُقد نحو 30 مهاجرا".

تأتي هذه المأساة الجديدة، في حال تأكيدها، بعد أسبوعين على مصرع 76 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة سواحل منطقة كالابريا في جنوب إيطاليا.

خلّف غرق القارب صدمة في إيطاليا وأثار انتقادات شديدة للحكومة اليمينية المتطرفة بقيادة جورجيا ميلوني التي انتخبت على خلفية وعود بمكافحة الهجرة غير النظامية.

وأفادت "ألارم فون" (هاتف الإنذار) وهي مبادرة أطلقت في العام 2014 لرصد المتوسط أوجدت خطا هاتفيا منظما ذاتيا للاجئين المستغيثين في البحر، بأنها تلقّت اتّصالا من المركب حينما كان على بعد نحو 160 كلم إلى شمال غرب بنغازي.

كذلك كشفت المبادرة أنها أبلغت السلطات الإيطالية بالأمر صباح السبت.

من جهتها، أعلنت منظمة "سي ووتش" غير الحكومية الألمانية عبر تويتر السبت أن طائرتها الاستطلاعية رصدت قارب المهاجرين الذي "كان محملاً بما يفوق بشكل خطير قدرته الاستيعابية وسط أمواج عاتية".

وذكر خفر السواحل أن "ألارم فون" أبلغ مركز تنسيق الإنقاذ التابع لروما عن المركب السبت، كما أبلغ السلطات المالطية واللبيبة بالأمر.

وأبلغ مركب تجاري توجّه إلى موقع قارب الهجرة عن مشكلات واجهته أثناء عملية إنقاذ جراء سوء الأحوال الجوية.

عملية بحث وإنقاذ

في الأثناء، أعلنت السلطات الليبية المسؤولة عن جهود البحث والإنقاذ في هذه المنطقة، عدم توافر المراكب التابعة للبحرية وطلبت مساعدة روما التي أرسلت ثلاث سفن تجارية كانت قريبة باتّجاه المركب، بحسب خفر السواحل.

وأفاد خفر السواحل بأن "عمليات نقل المهاجرين بدأت فجرا من قبل إحدى السفن التجارية الأربع التي وصلت إلى القارب المتعثر".

وبعد إنقاذ المهاجرين الـ17، توجّه مركب "فرولاند" إلى مالطا لإنزال مهاجرَين كانا بحاجة إلى رعاية صحية عاجلة.

وأوضحت أنه توجد قرب القارب سفن تجارية تشارك في عمليات البحث مع طائرات تابعة للوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس).

وقال خفر السواحل إن "عملية الإنقاذ جرت خارج منطقة البحث والإنقاذ الواقعة ضمن الصلاحية الإيطالية".

والسبت جاء في تغريدة لمنظمة "سي ووتش" أنه "مع تدهور الأحوال الجوية وصعوبة التدخل، تقول طرابلس إنها غير قادرة على إرسال زورق دورية.

وكانت ألارم فون قد أعلنت في تغريدة الأحد أنها فقدت الاتصال بالقارب وناشدت السلطات عدم السماح لخفر السواحل الليبيين بـ"إجبار الأشخاص على العودة إلى ليبيا التي كانوا يحاولون الهروب منها".

© 2023 AFP