الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد في باخموت في مواجهة التقدم الروسي

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – تواصل القوات الأوكرانية الأحد الدفاع عن باخموت بهدف "كسب الوقت" قبل أن تشن هجوما مضادا في مواجهة تقدم القوات الروسية في هذه المدينة الواقعة في شرق أوكرانيا وتحاول موسكو منذ الصيف الاستيلاء عليها على الرغم من خسائر فادحة.

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صرح قائد القوات البرية الأوكرانية أولكسندر سيرسكي أن "الأبطال الحقيقيين هم المدافعون الذين تقع الجبهة الشرقية على عاتقهم".

ونقلت الخدمة الصحافية للجيش الأوكراني عن سيسركي قوله "يجب كسب الوقت لتجميع احتياطي وشن هجوم مضاد وهو ليس بعيدا".

وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية السبت إن القوات الأوكرانية قامت في اليوم السابق "بصد أكثر من مئة هجوم للعدو" في مناطق القتال الرئيسية.

"أكثر فاعلية"

وقال بيترو قائد واحدة من ثلاث مروحيات هجومية من طراز "ام آي-8" نفذت لتوها غارة على هدف بالقرب من باخموت لوكالة فرانس برس "في بداية الحرب لم تكن لدينا طائرات مسيرة وكانت المهمات أكثر تعقيدًا وأقل فاعلية".

وأضاف "لكن في الصيف بدأنا نتلقى طائرات مسيرة ومعدات أخرى... اليوم أصبحنا أكثر فاعلية".

من جهتها، أعلنت وزارة الدفاع البريطانية أن مجموعة فاغنر "سيطرت خلال الأيام الأربعة الماضية" على الجزء الأكبر من شرق بخموت. وقالت إن "القوات الأوكرانية تسيطر على غرب المدينة وهدمت الجسور الرئيسية فوق النهر" الذي يعبرها.

في باخموت مركز النزاع حاليا، قال يفغيني بريغوجين رئيس مجموعة فاغنر شبه العسكرية عن تقدم جديد لرجاله الذين يقاتلون هناك على خط المواجهة.

وقال في تسجيل فيديو السبت "هذا هو مبنى الإدارة البلدية المركز الإداري للمدينة" مشيرا من سطح مبنى إلى مبنى آخر كدليل على هذا التقدم.

وأضاف في مقطع الفيديو الذي بثته الخدمة الصحافية لشركته "كونكورد" إن المبنى "يبعد مئتي كيلومتر"، موضحا أن "هذه هي المنطقة وهناك معارك مستمرة". ولا يمكن التحقق من هذه المعلومات من مصدر مستقل على الفور.

يحاول الروس منذ أسابيع تطويق المدينة التي كان يبلغ عدد سكانها سبعين ألف نسمة قبل بدء النزاع، ونجحوا في قطع طرق إمداد مهمة للجنود الأوكرانيين.

واعترفت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني أولغا ستيفانيتشينا بأن "مقاومة وردع القوات في باخموت تزداد تعقيدا بالنسبة لنا".

وأضافت "نقدر أن الجيش الروسي خسر حتى الآن 150 ألف رجل منذ العام الماضي في هجماته العسكرية على أرضنا"، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن "الكتلة البشرية للمشاة (الروس) سلاح هائل ولا ينضب على ما يبدو في حجمه وعلى مر الوقت".

سخرية بريغوجين

يشكك المراقبون في الأهمية الاستراتيجية لباخموت بحد ذاتها، لكن هذه المعركة وهي الأطول منذ بدء الهجوم الروسي قبل أكثر من عام، اكتسبت طابعا رمزيا لكييف وموسكو على حد سواء. وتريد موسكو تحقيق انتصار هناك بعد عدد من النكسات.

وفي تسجيل الفيديو، قال يفغيني بريغوجين الذي يخوض مواجهة علنية مع القيادة العسكرية الروسية خصوصا من أجل الحصول على مزيد من الذخيرة، إن "أهم شيء هو الحصول على الكمية المناسبة من الذخيرة والتقدم".

وهاجم بريغوجين من جديد علنا وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو ورئيس الأركان فاليري غيراسيموف، ووصفهما بنبرة ساخرة بأنهما "قائدان عسكريان استثنائيان".

وبالنبرة نفسها تابع الرجل الذي لا يكف عن انتقاد استراتيجية القيادة العسكرية على الأرض، "أؤيد بالكامل وبالتأكيد كل جهودهما".

بورك-ملب/اا/ريم

، ما زلت يسخر من الشخص الذي يواصل انتقاد استراتيجية التسلسل الهرمي على الأرض.

© 2023 AFP