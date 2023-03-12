بطولة إنكلترا: أرسنال يبتعد مجدداً وكازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد

لندن (أ ف ب) – أعاد أرسنال الفارق الذي كان يفصله عن ملاحقه مانشستر سيتي حامل اللقب الى ما كان عليه، بفوزه الكبير على مضيفه وجاره فولهام 3-صفر، فيما تعثر مانشستر يونايتد مجدداً وهذه المرة بالتعادل السلبي مع ضيفه ساوثمبتون الأحد في المرحلة 27 من الدوري الإنكليزي، متأثراً بطرد البرازيلي كازيميرو.

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في لندن، واصل أرسنال مشواره نحو اللقب الأول منذ 2004 وأيام المدرب الفرنسي أرسين فينغر، وذلك بتحقيقه فوزه الخامس توالياً على حساب جاره الذي لم يذق طعم الانتصار على "المدفعجية" منذ كانون الثاني/يناير 2012 حين تغلب عليهم 2-1 في نفس الملعب.

وبعدما قلص سيتي الفارق الى نقطتين بفوزه السبت على الفريق اللندني الآخر كريستال بالاس 1-صفر، أعاده أرسنال الأحد الى خمس نقاط بفوزه الحادي والعشرين للموسم.

وحسم فريق المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا اللقاء الذي استعاد فيه خدمات البرازيلي غابريال جيزوس بعد غياب لأربعة أشهر بسبب الإصابة، في الشوط الأول بعدما أنهاه متقدماً بثلاثية نظيفة سجلها البرازيليان غابريال (21) وغابريال مارتينيلي (26) والنروجي مارتن أوديغارد (2+45).

كازيميرو يتسبب بتعثر يونايتد

وعلى ملعب "أولد ترافورد"، تعثر مانشستر يونايتد مجدداً وهذه المرة بالتعادل السلبي على أرضه مع ضيفه ساوثمبتون، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه منذ الدقيقة 34 بعد تلقي كازيميرو البطاقة الحمراء الثانية له هذا الموسم نتيجة خطأ قاس على الأرجنتيني كارلوس ألكاراس، ما يعني إمكانية إيقافه لأربع مباريات.

ودخل فريق المدرب الهولندي إريك تن هاغ اللقاء على خلفية هزيمته المذلة التاريخية في المرحلة الماضية على أرضه غريمه ليفربول بسباعية نظيفة.

وبدا أن "الشياطين الحمر" وضعوا خلفهم هذه الهزيمة المذلة بالفوز الخميس على ريال بيتيس الإسباني 4-1 في ذهاب ثمن نهائي مسابقة "يوروبا ليغ".

لكن طرد كازيميرو الذي نال أولاً بطاقة صفراء قبل أن يعود الحكم عن قراره بعد مراجعة "في أيه آر" ويرفع الحمراء، عقد مهمته الأحد وأجبره على الاكتفاء بنقطة رفع بها رصيده الى 50 نقطة في المركز الثالث بفارق 16 نقطة عن أرسنال المتصدر ونقطتين عن توتنهام الرابع الفائز السبت على نوتنغهام فوريست 3-1.

واكتفى وست هام الذي يقاتل من أجل تجنب الهبوط الى المستوى الثاني، بنقطة التعادل مع ضيفه أستون فيلا بهدف للجزائري سعيد بن رحمة (26 من ركلة جزاء) مقابل هدف لأولي واتكنز (17)، رافعاً رصيده الى 24 نقطة في المركز السابع عشر بفارق الأهداف أمام بورنموث الثامن عشر، فيما بات رصيد ضيفه 35 في المركز الحادي عشر.

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