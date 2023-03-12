بطولة اسبانيا: سوسييداد يواصل إهدار النقاط

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لاعب وسط ريال سوسييداد دافيد سيلفا (يسار) في منافسة على الكرة مع لاعب مايوركا الغاني إدريسو بابا. 12 آذار/مارس 2023

بالما دي مايوركا (إسبانيا) (أ ف ب) – واصل ريال سوسييداد إهدار النقاط وتعثّر للمباراة الثانية توالياً عندما تعادل مع ريال مايوركا 1-1 الأحد، ضمن منافسات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وهذه هي المباراة الرابعة توالياً التي يفشل فيها سوسييداد بتحقيق الفوز (ثلاثة تعادلات وخسارة)، كما أنه لم يحقق الفوز إلا مرة واحدة في آخر تسع مباريات له بالدوري. وبالتالي باتت مساعي النادي الباسكي لضمان مركزه بين الأربعة الأوائل في مهب الريح.

ويأتي هذا التعادل لسوسييداد بعدما خسر أيضاً في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة "يوروبا ليغ" بهدفين نظيفين أمام روما الإيطالي ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو اللذين يحلان على الباسك الخميس المقبل في الإياب.

ورغم هذا التعادل المحبط، لا يزال سوسييداد في المركز الرابع مع 45 نقطة، على غرار أتلتيكو مدريد الثالث الذي يحلّ ضيفاً على جيرونا الاثنين، فيما بات مايوركا في المركز العاشر مع 32 نقطة.

وشهدت المباراة طرد قائد ريال سوسييداد ميكيل مورينو في الدقيقة 90 بالبطاقة الحمراء المباشرة، قبل خمس دقائق من إطلاق صافرة النهاية.

وتقدم سوسييداد في وقت مبكر عن طريق كارلوس فيرنانديس بتسديدة جميلة من داخل منطقة الجزاء في الدقيقة الثالثة، قبل أن يُدرك أصحاب الأرض التعادل عن طريق الكوري الجنوبي لي كانغ-إين (50).

وفي وقت لاحق، يلعب إشبيلية مع ألميريا، وفياريال مع ريال بيتيس، فيما يحلّ برشلونة المتصدّر ضيفاً على أتلتيك بلباو.

© 2023 AFP