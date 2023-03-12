دورة إنديان ويلز: ألكاراس وشفيونتيك وجابر العائدة الى الدور الثالث

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الاسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته في الدور الثاني من دورة إنديان ويلز للماسترز في كرة المضرب ضد الاسترالي تاناسي كوكيناكيس في 11 آذار/مارس 2023

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغ كل من الاسباني كارلوس ألكاراس المصنف أول والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب والتونسية أنس جابر العائدة الى المنافسات، الدور الثالث من دورة إنديان ويلز للألف في كرة المضرب السبت.

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وتفوق ألكاراس، المصنف أول في الدورة، على الاسترالي تاناسي كوكيناكيس 6-3، 6-3 في ساعة و16 دقيقة.

ويطمح الاسباني الثاني عالميًا للعودة الى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب.

وبعد أن أعفي من الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الاوائل لدى الرجال والسيدات، يلتقي حامل لقب بطولة الولايات المفتوحة العام الماضي تاليًا مع الهولندي تالون غريكسبور الفائز 7-6 (7/3)، 7-6 (7/4) على الارجنتيني غيدو بيّا.

وبلغ الاميركي تايلور فريتز حامل اللقب الموسم الماضي على حساب الاسباني رافايل نادال، الدور الثالث بفوزه بصعوبة على مواطنه بن شيلتون 4-6، 6-4، 6-3.

كما عبر كل من الدنماركي هولغر رونه والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، المصنفان سابعًا وثامنًا في الدورة تواليًا.

وحقق البريطاني أندي موراي فوزًا من دون أن يخسر مجموعة للمرة الاولى منذ تشرين الاول/أكتوبر الماضي بفوزه على المولدوفي رادو ألبوت 6-4، 6-3.

لدى السيدات، بلغت شفيونتيك الاولى عالميًا الدور الثالث باكتساحها الاميركية كلير ليو 6-0، 6-1 في 65 دقيقة.

وتطمح البولندية في أن تصبح ثاني لاعبة فقط تحتفظ بلقب إنديان ويلز بعد التشيكية-الاميركية مارتينا نافراتيلوفا في 1990 و1991.

وتلتقي تاليًا الكندية بيانكا أندرييسكو، حاملة لقب فلاشينغ ميدوز وإنديان ويلز 2019، الفائزة على الاميركية بيتون ستيرنز 4-6، 6-4، 6-3.

وكلّلت جابر، الرابعة عالميًا، عودتها الى المنافسات بفوزها على البولندية ماغدالينا فريخ 6-4، 6-1.

وغابت جابر قرابة الشهر عن الملاعب منذ مشاركتها في أستراليا المفتوحة عندما خرجت من الدور الثاني لخضوعها لجراحة طفيفة في ركبتها.

تلتقي تاليًا مع التشيكية ماركيتا فوندروتشوفا الفائزة على مواطتنتها ماري بوزكوفا 6-1، 6-1.

وتأهلت أيضًا كل من الفرنسية كارولين غارسيا الخامسة والكازاخستانية إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون ووصيفة أستراليا المفتوحة.

© 2023 AFP