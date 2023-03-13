الركراكي يُعلن دعمه لحكيمي المتهم بالاغتصاب ويستدعيه لودّيتي البرازيل والبيرو

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الرباط (أ ف ب) – عبّر مدرّب المنتخب المغربي لكرة القدم وليد الركراكي الاثنين، عن دعمه لمدافع باريس سان جرمان أشرف حكيمي الذي يواجه تهمة اغتصاب في فرنسا واستدعاه ضمن تشكيلته المرتقبة لودّيتي البرازيل والبيرو في آذار/مارس الحالي.

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وقال الركراكي خلال إعلان قائمة لاعبيه في مدينة سلا المغربية "إنه (حكيمي) هادئ، هذا أهم شيء. نحن معه وهناك فرضية البراءة، وحتى يثبت العكس، بالنسبة لنا وجميع المغاربة، نحن وراء أشرف".

وأضاف "نحن معه بصدق، وسيفيده أن يعود إلى المغرب ويشعر أننا ندعمه. إنه شخص قوي داخل الملعب وخارجه"، مشدداً على أنه "يجب أن يفكر في كرة القدم أولا وهناك من سيهتم بهذه الأمور نيابة عنه".

وفي 3 آذار/مارس الحالي، وُجهت تهمة الاغتصاب إلى حكيمي، بحسب ما أفاد مكتب المدعي العام في نانتير (الضاحية الغربية للعاصمة باريس) وكالة فرانس برس، فيما أكدت محاميته أن ما حصل هو "محاولة ابتزاز".

واستجوب المدعون العامون حكيمي بعد اتهامات من امرأة تبلغ من العمر 24 عاماً بتعرضها للاغتصاب في منزل اللاعب في بولونيّ-بيلانكور في 25 شباط/فبراير الماضي.

في المقابل، حافظ المدرب المغربي على روحية المجموعة التي تألقت في مونديال قطر 2022 وبلغت نصف النهائي، في إنجاز تاريخي للكرتين الإفريقية والعربية.

وتطرّق الركراكي إلى مسألة عدم استدعاء لاعب ميلان الإيطالي براهيم دياس، قائلاً "لقد سافرت إلى ميلان للقاء براهيم دياس. لديه جنسية مزدوجة. لقد أجرينا مناقشة صادقة، وكان صادقًا".

وأضاف "نحن لسنا في مفاوضات. هناك فترة تهدئة بيننا وبين إسبانيا. إنه يحبّ المغرب، لكن هذا سيكون قراره. دياس ليس مع المغرب بعد، لكن الباب لا يزال مفتوحاً".

ويخوض "أسود الأطلس" مباراتين وديتين أمام البرازيل والبيرو، في 25 آذار/مارس بطنجة بالمغرب وفي 28 من الشهر نفسه في العاصمة الإسبانية مدريد توالياً.

وفي ما يأتي تشكيلة الركراكي المعلنة:

ياسين بونو (إشبيلية الاسباني)، منير القجوي (الوحدة السعودي)، رضا تغناوتي (الوداد)، مهدي بنعبيد (اتحاد الفتح الرياضي).

أشرف حكيمي (باريس سان جرمان الفرنسي)، نايف أكرد (وست هام الإنكليزي)، رومان سايس (بشكتاش التركي)، نصير مزراوي (بايرن ميونيخ الألماني)، شادي رياض (برشلونة الإسباني)، أشرف داري (بريست الفرنسي)، جواد اليميق (بلد الوليد الإسباني)، عبد الكبير أبقر (ديبورتيفو ألافيس الإسباني)، يحيى عطية الله (الوداد)، أيوب عمراوي (نيس الفرنسي).

سفيان أمرابط (فيورنتينا الإيطالي)، عبد الحميد صابيري (سمبدوريا الإيطالي)، عز الدين أوناحي (مرسيليا الفرنسي)، بنيامين بوشواري (سانت إتيان الفرنسي)، بلال الخنوس (جنك البلجيكي)، عمران لوزا (واتفورد الإنكليزي)، ياسين كشته (لو هافر الفرنسي).

حكيم زياش (تشلسي الإنكليزي)، عبد الصمد الزلزولي (أوساسونا الإسباني)، زكريا أبو خلال (تولوز الفرنسي)، يوسف النصيري (إشبيلية الإسباني)، أنس زروري (بيرنلي الإنكليزي)، وليد شديرة (باري الإيطالي)، عبد الرزاق الحمدلله (الاتحاد السعودي)، سفيان بوفال (الريان القطري)، إبراهيم صلاح (رين الفرنسي).

© 2023 AFP