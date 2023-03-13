ايران تريد استئناف علاقاتها مع البحرين بعد السعودية

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الصفحات الأولى لصحف في طهران بتاريخ 11 آذار/مارس 2023 عن الاتفاق بين إيران والسعودية لاستئناف العلاقات

طهران (أ ف ب) – أعربت ايران عن أملها في استئناف علاقاتها مع البحرين التي قطعت علاقاتها مع الجمهورية الاسلامية عام 2016 لدعم السعودية، كما أفاد المتحدث باسم وزارة الخارجية وذلك بعد التقارب الأخير بين طهران والرياض.

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وقال المتحدث ناصر كنعاني في تصريحه الصحافي الأسبوعي "لحسن الحظ، مع الأجواء الإيجابية التي نراها في المنطقة، يمكن أن يحدث هذا التطور الإيجابي مع دول أخرى في المنطقة، بما في ذلك البحرين".

انقطعت العلاقات بين الرياض وطهران عام 2016، عندما هاجم محتجّون إيرانيون البعثات الدبلوماسية السعودية في إيران بعدما أعدمت المملكة رجل دين شيعيًّا معارضًا يُدعى نمر النمر.

وقامت دول خليجية أخرى بينها البحرين والامارات والكويت إثر ذلك بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع ايران لدعم الرياض.

وأعلنت إيران والسعودية الجمعة استئناف علاقاتهما الدبلوماسية إثر مفاوضات استضافتها الصين.

وأضاف كنعاني في هذا الصدد أن "هذا التطور الدبلوماسي المهم يمكن أن يكون له آثار ونتائج إيجابية في العلاقات الإقليمية بين الدول الموجودة في هذه الجغرافيا المشتركة" موضحا أن "العلاقات بين إيران والبحرين ليست استثناءً من هذا المبدأ".

في الأشهر الماضية استأنفت الامارات والكويت علاقاتهما الدبلوماسية مع ايران.

وقال كنعاني إن "استئناف العلاقات السياسية بين ايران والسعودية يظهر فاعلية ونجاح الحل الدبلوماسي لتسوية الخلافات".

اتهمت البحرين عدة مرات ايران بدعم انتفاضة شيعية ضد السلطة بهدف الاطاحة بحكومة المنامة وهو ما نفته طهران.

© 2023 AFP