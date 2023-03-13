بطولة إسبانيا: البديل موراتا يمنح أتلتيكو فوزاً قاتلاً على جيرونا

© لويس جيني / ا ف ب

مهاجم أتلتيكو مدريد الاسباني ألفارو موراتا يحتفل بهدفه في مرمى جيرونا في الدوري في 13 آذار/مارس 2023

مدريد (أ ف ب) – منح المهاجم البديل ألفارو موراتا فريقه أتلتيكو مدريد فوزاً قاتلاً على مضيفه جيرونا 1-صفر الإثنين، وذلك في ختام المرحلة 25 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

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وسجل موراتا الذي دخل بديلاً للهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة 62، هدف الفوز بعد ركلة ركنية من الفرنسي أنطوان غريزمان تحولت من الأرجنتيني أنخيل كوريا وتابعها المهاجم الدولي الاسباني بقدمه اليسرى في الشباك (90+1).

وألغى الحكم بداية الهدف بداعي التسلل على موراتا، إلا انه عاد إلى حكم الفيديو المساعد "في آيه آر" لتأكيد صحة الهدف العاشر لموراتا هذا الموسم في "لا ليغا".

ورفع أتلتيكو رصيده في المركز الثالث إلى 48 نقطة متقدماً بفارق 3 نقاط عن ريال سوسييداد المتعادل أمام مايوركا 1-1 الأحد.

وخاض "روخيبلانكوس" اللقاء منتشياً من فوزه الكبير على إشبيلية 6-1 قبل 9 أيام، وقبلها تعادله في ديربي العاصمة أمام الجار اللدود ريال 1-1.

كما لم يذق رجال المدرب الأرجنتيني دييغو سيموني طعم الخسارة في "لا ليغا" منذ 8 كانون الثاني/يناير وسقوطه أمام برشلونة صفر-1.

من ناحيته، حقق جيرونا الذي يشرف عليه المدرب ميشال سانيش مونوس فوزين على ألميريا 6-2 وأتلتيك بلباو 3-2، قبل أن يخسر أمام خيتافي 2-3 في المرحلة الماضية، ليعود ويسقط مجدداً هذه الأمسية.

انتظر "روخيبلانكوس" حتى الدقيقة 21 لتهديد مرمى مضيفه بعد اختراق منطقة الجزاء حيث وصلت الكرة من ديباي على الجهة اليمنى إلى غريزمان ليسدد الأخير أرضية من مسافة قريبة صدها الحارس الأرجنتيني باولو غاسانيغا.

وسدد البلجيكي يانيك كاراسكو كرة أرضية صدها الحارس بيديه كلتيهما (26).

وفرض حارس أتلتيكو السلوفيني يان أوبلاك نفسه نجما للشوط الثاني، بعدما تصدى بداية لتسديدة ساقطة من منتصف الملعب من دافيد لوبيس (69)، وثم لتسديدة قوية أخرى من رودريغو ريكيلمي بقدمه اليسرى بعد تمريرة عرضية من الأوكراني فيكتور تسيغانكوف (83)، قبل أن يخطف موراتا هدف النقاط الثلاث.

© 2023 AFP