دورة إنديان ويلز: تشيلي مغمور يطيح رود من الدور الثالث ومدفيديف يعبر

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انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقق التشيلي المغمور كريستيان غارين المصنف 97 عالميًا والمتأهل من التصفيات، مفاجأة من العيار الثقيل بإخراجه النروجي كاسبر رود المصنف ثالثًا من الدور الثالث من دورة إنديان ويلز للماسترز للألف نقطة في كرة المضرب الاحد، في حين تابعت البيلاروسية أرينا سابالينكا طريقها في الدورة وذلك بداعي انسحاب منافسة اوكرانية لها.

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واحتاج غارين الى أقل من ساعتين لتخطي عقبة المصنف رابعًا عالميًا 6-4 و7-6 (7-2) الذي بلغ نهائي بطولة كبرى في الغراند سلام مرتين العام الماضي، لكنه بدأ العام الحالي بشكل مخيب بعد فشله في تخطي الدور الثاني في ثلاث دورات شارك فيها حتى الان.

وقال غارين "انا سعيد جدًا للطريقة التي لعبت فيها اليوم، اظهرت قتالية طوال المباراة".

في المقابل، رفع الروسي دانييل مدفيديف رصيده من الانتصارات المتتالية الى 16 اثر تغلبه على البيلاروسي ايليا ايفاشكا 6-2 و3-6 و6-1.

ويخوض المصنف سادسًا عالميًا الدورة بعد تتويجه في آخر ثلاث دورات شارك فيها وهي روتردام والدوحة ودبي، لكنه عمومًا لا يحبذ اللعب في هذه الدورة نظرا لبطء ارضية الملعب وافضل نتيجة حققها فيها كانت بلوغه الدور ثمن النهائي عام 2021.

وقال مدفيديف "من الصعب القيام بأي شيء خلال التبادلات والامر يتعلق بمن يضع كرات اكثر داخل الملعب. عندما تخسر الزخم تخسر المجموعة".

وانتقد مدفيديف بطء ارضية الملاعب وقال للحكم عندما طلب وقتًا مستقطعًا للذهاب الى المرحاض "سأكون بطيئًا (بالعودة) شأني شأن ارضية الملعب".

ويلتقي مدفيديف في الدور المقبل مع الالماني ألكسندر زفيريف العائد من فترة الى الملاعب بعد غياب دام أشهرًا بعد خضوعه لعملية جراحية اثر كسر في كاحله تعرض له خلال مباراة الدور نصف النهائي من بطولة رولان غاروس الفرنسي ضد الاسباني رافايل نادال في حزيران/يونيو الماضي.

وتغلب زفيريف بصعوبة على الفنلندي اميل روسوفووري 7-5 و1-6 و7-5.

واعترف زفيريف بأن منافسه كان الطرف الافضل في المباراة بقوله "صراحة، يتعين عليّ الاعتراف أنه لعب بطريقة افضل مني طوال المباراة. لكن هكذا هي الامور في بعض الاحيان، نقطة او نقطتان قد تغيران مجرى النتيجة".

وقلب البريطاني كاميرون نوري المصنف عاشرًا في الدوررة والذي بلغ نهائي بوينس ايرس واحرز دورة ريو دي جانيرو في الاسابيع الاخيرة، تخلفه بمجموعة ثم 1-4 في الثانية، الى فوز امام الياباني تارو دانيال المتأهل من التصفيات بنتيجة 6-7 (5-7) و7-5 و6-2.

انسحاب أوكرانية

وفي فئة السيدات، تابعت البيلاروسية ارينا سابالنكا المصنفة ثانية وبطلة استراليا المفتوحة مطلع العام الحالي، تقدمها في البطولة مستغلة انسحاب الاوكرانية ليسيا تسورنكو "لأسباب شخصية" كما اعلن منظمو الدورة.

واذا كان سبب عدم خوض تسورنكو المباراة غير معروف رسميًا فإنه قد لا يكون متعلقًا بالحرب بين روسيا وأوكرانيا وذلك لانها انسحبت من 9 دورات شاركت فيها من اصل 18 وتحديدًا منذ دورة إنديان ويلز العام الماضي.

وقلبت الاميركية جيسيكا بيغولا المصنفة ثالثة تخلفها بمجموعة امام الروسية اناستازيا بوتابوفا لتخرج فائزة 3-6 و6-4 و7-5.

وقالت بيغولا "لقد خضت معركة حقيقية. منافستي أفرغت كل ما في جعبتها وبالتالي انا سعيدة لاني عدت في النتيجة ولعبت بطريقة افضل في نهاية المباراة من بدايتها".

واحتاجت اليونانية ماريا سكاري وصيفة الدورة العام الماضي الى ساعتين ونصف لتخطي الاوكرانية انهيلينا كالينينا 3-6 و6-2 و6-4.

© 2023 AFP