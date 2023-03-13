دوري "ان بي ايه": خسارة ثالثة تواليا لدنفر

© كيفورك دجانيزيان / GETTY IMAGES NORTH AMERICA/غيتي عبر ا ف ب

لاعب لوس انجلي ليكرز روي هاشيمورا (يمين) يقوم ببلوك في مواجهة يوليوس راندل لاعب نيويورك نيكس في مباراة الفريقين ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين. 13 اذار/مارس 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – مني متصدر المنطقة الغربية دنفر ناغتس بخسارته الثالثة تواليا بسقوطه امام بروكلين نتس 120-122 ضمن دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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ولم ينفع ال"تريبل دبل" السابع والعشرون لنجم دنفر الصربي نيكولا يوكيتش في منع الخسارة عن دنفر بعد تسجيله 35 نقطة و20 متابعة و11 تمريرة حاسمة، لكنه اهدر ايضا الرمية الثلاثية التي كانت ستمنح الفوز لفريقه قبل 5 ثوان من نهاية المباراة. ولقي يوكيتش مساعدة من قبل مايكل بورتر جونيور (23 نقطة) وجمال موراي (16) علما بان الاخير لم يشارك في الربع الاخير لاوجاع في ركبته اليسرى.

تقدم نتس 109-94 قبل نهاية المباراة بثماني دقائق لكن دنفر رد بتسجيله 21 نقطة مقابل 6 لمنافسه مقلصا الفارق الى 120-121 قبل نهاية المباراة ب41 ثانية.

وسجل ميكال بريدجز افضل مسجل في صفوف الفائز (25 نقطة)، رمية حرة في الوقت القاتل ليمنح الفوز لفريقه على الرغم من محاولة اخيرة غير موفقة ليوكيتش.

وسقط لوس انجليس ليكرز في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب، على ارضه امام نيويورك نيكس 108-112.

تقدم نيكس بفارق 10 نقاط قبل نهاية المباراة بدقيقتين لكن ليكرز قلص الفارق الى نقطتين في اواخرها قبل ان يسجل جوش هارت رميتين حرتين لنيكس ويفشل دانيجلو راسل في محاولته علما بان الاخير كان افضل مسجل في صفوف ليكرز مع 33 نقطة و8 تمريرات حاسمة.

في المقابل، كان يوليوس راندل لاعب ليكرز السابق افضل مسجل في صفوف نيكس مع 33 نقطة واضاف جاي ار باريت 30 نقطة.

وحقق فيلادلفيا سفنتي سيكسرز فوزه الخامس تواليا وكان على واشنطن ويزاردز 112-93 بفضل 34 نقطة لنجمه الكاميروني جويل امبيد. واضاف جيمس هاردن 18 نقطة و14 تمريرة حاسمة للفائز ليبقى فريقه في المركز الثالث في المنطقة الغربية برصيد 45 انتصارا مقابل 22 هزيمة.

وسجل تري مورفي 41 نقطة (رقم قياسي شخصي) واضاف دونوفان ميتشل 23 ليقودا كليفلاند كافالييرز الى الفوز على تشارلوت هورنتس 114-108.

وسجل جالين وليامس 21 نقطة ونجح في 10 تمريرات حاسمة ليقود اوكلاهوما سيتي ثاندر الى الفوز على سان انتونيو 102-90.

وفي مباراة اخرى، فاز نيو أورليانز بيليكانز على بورتلاند ترايل بلايزرز 127-110.

© 2023 AFP