رئيس الوزراء الصيني يحذر بأن تحقيق هدف النمو سيتطلب جهودا إضافية

© غريغ بيكر / ا ف ب

رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ بعد مؤتمر صحافي عقده إثر اختتام دورة مجلس الشعب في بكين في 13 آذار/مارس 2023

بكين (أ ف ب) – حذر رئيس الوزراء الصيني لي كيانغ الإثنين بأنه سيكون من الصعب على الصين أن تحقق هذه السنة هدفها للنمو البالغ "حوالى 5%"، أحد أدنى مستويات النمو منذ عقود في القوة الاقتصادية الثانية في العالم.

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وقال لي كيانغ في أول مؤتمر صحافي يعقده منذ تعيينه رئيسا للوزراء السبت "أخشى ألّا يكون من السهل تحقيق هدف نمو بحوالى 5% وسيتطلب الأمر الكثير من الجهود".

ويمثل هذا الهدف أحد أدنى مستويات نمو إجمالي الناتج المحلي منذ أربعين عاما للعملاق الصيني، ولو أنه أعلى من معظم الاقتصاديات الكبرى.

وحذر لي كيانغ المكلف الشؤون الاقتصادية من "تحديات جديدة" للنمو مقللا في الوقت نفسه من أهمية تطورات إجمالي الناتج الداخلي في الحياة اليومية للسكان.

شهدت الصين عام 2022 نموا بنسبة 3% بفارق كبير عن الهدف الأساسي المحدد بـ5,5%، تحت تأثير القيود الصحية وأزمة العقارات التي انعكست بشكل فادح على النشاط الاقتصادي.

واعتمدت السلطات الصينية على مدى حوالى ثلاث سنوات سياسة صحية صارمة عرفت بسياسة "صفر كوفيد" سمحت بحماية السكان من وباء كوفيد-19 لكنها سددت ضربة كبيرة للاقتصاد مع إغلاق مصانع وشركات وفرض قيود على التنقلات.

ورفعت هذه التدابير في كانون الأول/ديسمبر.

لكن النمو في الصين يبقى من جانب آخر متضررا جراء أزمة في القطاع العقاري الذي يمثل مع البناء أكثر من ربع إجمالي الناتج المحلي الصيني.

ويعاني القطاع العقاري منذ 2020 من تشديد شروط حصول شركات التطوير العقاري على قروض، مع تبني إجراءات لدعم الاعتمادات لبعض المطورين.

- "أمور عظيمة"-

من جانب آخر، ندد لي كيانغ ب"التطويق" و"القمع" الذي تمارسه الولايات المتحدة بحق بلاده في إطار من التوتر المتزايد مع أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

وقال إن "الصين والولايات المتحدة يمكنهما التعاون ويجب ان تقوما بذلك. إذا تعاونا يمكننا تحقيق أمور عظيمة".

قبل أسبوع، تحدث الرئيس الصيني شي جينبينغ أيضا في هذه الاجواء من التوتر الجيوسياسي مع واشنطن، وذلك خلال جلسة برلمانية في بكين.

تخوض الصين والولايات المتحدة معركة شديدة بشأن تصنيع أشباه الموصلات وهي مكونات إلكترونية أساسية لتشغيل الهواتف الذكية والسيارات التي تتضمن أجهزة الاتصالات لكن أيضا المعدات العسكرية.

باسم الأمن القومي، كثفت واشنطن العقوبات المفروضة على مصنعي الرقائق الصينيين في الأشهر الماضية.

من جانب آخر تختلف القوتان حول عدة ملفات أخرى مثل تايوان ومعاملة مسلمي الأويغور والتجارة او حتى هونغ كونغ.

على خلفية التوتر مع واشنطن، أكد شي جينبينغ مجددا الاثنين على الحاجة إلى تعزيز الأمن القومي.

وقال في أول خطاب له منذ بدء ولايته الجديدة على رأس الصين الجمعة "الأمن هو أساس التنمية في حين ان الاستقرار هو شرط مسبق للازدهار".

- "سور فولاذي عظيم"-

ولتحقيق ذلك، شدد شي جينبينغ على ضرورة "التعزيز الكامل لعملية تحديث الدفاع الوطني والقوات المسلحة، وجعل (الجيش) سورا فولاذيا عظيما يحمي بشكل فعال السيادة الوطنية والأمن ومصالح التنمية" وذلك في ختام الدورة السنوية للبرلمان.

كما انتقد "القوى الخارجية" التي تتدخّل في ملف تايوان.

تعتبر السلطة الشيوعية تايوان مقاطعة للصين لم تتمكن بعد من الحاقها ببقية الاراضي منذ الحرب الأهلية الصينية (1949).

تنظر الصين باستياء الى التقارب الذي سجل في السنوات الماضية بين سلطات تايوان والولايات المتحدة التي تقدم للجزيرة منذ عقود دعما عسكريا في مواجهة بكين.

فاز شي جينبينغ الجمعة بولاية ثالثة على رأس الصين لمدة خمس سنوات بعد تصويت بالاجماع في البرلمان ما توج صعوده الذي جعله الزعيم الأقوى للبلاد منذ أجيال.

وكان شي جينبينغ البالغ من العمر 69 عاما نال في تشرين الأول/أكتوبر تمديدا لخمس سنوات لولايته على رأس الحزب الشيوعي الصيني واللجنة العسكرية للحزب وهما أهم منصبين في السلطة في الصين.

© 2023 AFP