أن بي ايه: أنتيتوكونمبو يعود بقوة مع باكس وسلتيكس يسقط أمام المتذيل

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اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو خلال مباراة فريقه ميلووكي باكس أمام مضيفه ساكرامنتو كينغز في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين في 13 آذار/مارس 2023

لوس انجليس (أ ف ب) – عاد العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو بقوة من الاصابة الاثنين وسجل 46 نقطة ليقود ميلووكي باكس الى الفوز على مضيفه ساكرامنتو كينغز 124-133، فيما سقط بوسطن سلتيكس 111-109 أمام مضيفه هيوستن روكتس متذيل ترتيب دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين.

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انتهت مواجهة متوترة في ساكرامنتو باشتباك محتدم بين بروك لوبيز وتري لايلز في الثواني الأخيرة، ما أدى إلى مشاجرة جماعية وطرد كلا اللاعبين.

أضاف أنتيتوكونمبو 12 نقطة وأربع تمريرات حاسمة الى نقاطه الـ46 ليجد باكس طريقه الى السلة بطريقة رائعة في الشوط الثاني الذي سجل فيه 80 نقطة.

غاب أفضل لاعب في الدوري مرتين عن آخر ثلاث مباريات لبطل عام 2021، بما فيها خسارة السبت أمام غولدن ستايت ووريرز حامل اللقب في سان فرانسيسكو.

لكن عودته جاءت في الوقت المناسب أمام ساكرامنتو مفاجأة الموسم والذي يحتل المركز الثالث في المنطقة الشرقية خلف دنفر ناغتس وممفيس غريزليز.

وعزز باكس صدارته للغربية بسجل 49-19 وبات يبتعد بمبارتين ونصف عن سلتيكس الوصيف الذي سقط بطريقة غريبة أمام روكتس متذيل الغربية.

ورغم 43 نقطة من جايلن براون، مني بوسطن بالخسارة الرابعة في آخر ست مباريات أمام فريق يعاني في التسجيل هذا الموسم.

وكان سلتيكس قادرًا على أخذ المباراة التي تبادل خلالها الفريقان التقدم 15 مرة الى التمديد، لكن تايتوم أهدر محاولة من تحت السلة في الثواني الاخيرة ليحقق روكتس فوزه الـ16 فقط هذا الموسم مقابل 52 هزيمة.

في مباريات أخرى، سجل كلاي تومسون 38 نقطة، بينها 33 في الشوط الاول تضمنت 8 ثلاثيات، ليقود ووريرز، خامس الغربية، للفوز على ضيفه فينيكس صنز الرابع 123-112.

وقاد جيمي باتلر بنقاطه الـ24 ميامي هيت لفوز صعب على ضيفه يوتا جاز 119-115.

© 2023 AFP