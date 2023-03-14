أولمبياد باريس: رئيس اللجنة المنظمة يعد بـ "ألعاب رائعة" برغم "خيبة" التذاكر

باريس (أ ف ب) – قبل 500 يوم من موعد افتتاح أولمبياد باريس المقرر من 26 تموز/يوليو حتّى 11 آب/أغسطس المقبلين، يدرك رئيس اللجنة المنظمة توني استانغيه جيداً انه سيبقى هناك "خيبة" التذاكر و"التعديلات" بشأن حفل الافتتاح على نهر السين، لكنه أكد في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن فرنسا "لديها كل الإمكانات لتنظيم ألعاب رائعة".

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-سؤال: ما هي الحالة الذهنية قبل 500 يوم من حفل افتتاح أولمبياد باريس؟

-جواب: "نشعر أن جميع المكونات جاهزة لسحر الألعاب. بدأ الرياضيون بالتأهل (إلى الألعاب)، وتستمر البنية التحتية في التقدم (...) بدأت الجماهير في التحضير أيضاً، حيث تم بيع 3 ملايين تذكرة في المرحلة الأولى، في أقل من ثلاثة أسابيع، وهو رقم قياسي في فرنسا. المؤشرات خضراء، ونحن في الموعد المحدد، ولا يزال لدينا نفس المستوى من الطموح".

-سؤال: هل فوجئت بالتحديد بكل هذه الإحباطات التي تم التعبير عنها حول بيع التذاكر في المرحلة الأولى؟

-جواب: "لقد علمنا أن الطلب كبير لدرجة أنه لن يكون قادراً على +التوافق+ مع العرض. هناك العديد من الأشخاص المهتمين أكثر من التذاكر المتاحة حتى لو كان لدينا 13 مليون تذكرة (مع الألعاب البارالمبية). لا تزال هناك فرص، فهي تأتي من المرحلة الثانية، بدءاً من الغد. لن يكون هناك تذاكر للجميع وأتوقع أن تستمر هذه المرحلة الثانية في توليد خيبات الأمل والإحباطات. هي حتمية، لكنها ستجعل بعض الناس سعداء مرة أخرى وعليهم تجربة حظهم".

-سؤال: تتواصل مناقشة تفاصيل حفل الافتتاح على نهر السين، هل سيتم تخفيض قدرة المشاهدين المحددة بـ 600.000؟ هل سيتم تقديمه إلى اللجنة الأولمبية الدولية في نيسان/أبريل؟

-جواب: "لدينا خطة عمل مع اللجنة الأولمبية الدولية، وكذلك مع أصحاب المصلحة الفرنسيين، لتخيل هذا الحفل الذي يجب أن يمثل علامة فارقة. نريد أن نظهر أفضل ما في فرنسا. لقد وضعنا لأنفسنا كأول هدف شهر نيسان/أبريل ليكون لدينا هذا الوقت للعمل مع اللجنة الأولمبية الدولية، وبلدية مدينة باريس، والدولة وجميع الجهات الفاعلة لمواصلة المضي قدماً.

نجاح هذا الحفل هو تحد جماعي. ما زال أمامنا 500 يوم، ولا يزال هناك وقت لتحسين هذه المقاييس، والتنظيم اللوجستي لحفل الافتتاح. لا يوجد أي جدوى، هذا هو المهم، ولكن لا تزال هناك تعديلات يتعين إجراؤها. هذا أمر طبيعي وأعتقد أنه سيكون هناك الكثير منذ الآن وحتّى 26 تموز/يوليو 2024".

-سؤال: كيف ترى تطوّر مسألة وجود أو عدم وجود الرياضيين الروس في أولمبياد باريس؟

-جواب: "أولاً، في مواجهة هذا الوضع المأساوي اليوم، فإن الأولوية ليست باريس 2024 ولكن كيف يمكن حلّ الوضع بسرعة وكيف يمكننا دعم الشعب الأوكراني والرياضيين الأوكرانيين على أفضل وجه. الاتحادات الدولية في طور صقل مسابقاتهم التأهيلية لمعرفة ما إذا كان سيتم السماح للرياضيين الروس أو البيلاروس بالمشاركة فيها. ثم اللجنة الأولمبية الدولية، اعتماداً على ما فعلته الاتحادات الدولية، حتى لو كان الرياضيون الروس أو البيلاروس قد تأهلوا، ستكون قادرة على تحديد ما إذا كانت أو لا تقبل مشاركتهم في هذه الألعاب. هذا القرار لم يتخذ، وباريس 2024 ليست في وضع يسمح لها باتخاذ القرار".

-سؤال: هل تطرح هذا الموضوع مع الرئيس إيمانويل ماكرون؟

-جواب: "بالطبع هناك حديث بيننا وبين رئيس الجمهورية، بين الرئيس واللجنة الأولمبية الدولية التي يمكنها مشاركة قراره، ومرة أخرى فإن اللجنة الأولمبية الدولية هي صاحبة الكلمة الأخيرة".

-سؤال: كيف تجد اللجنة المنظمة مكانها بين جميع الأطراف، بين اللجنة الاولمبية الدولية والدولة والاتحادات...؟

-جواب: "تنظيم الألعاب يمثل تحدياً حقيقياً، وهو معقد. دوري هو ضمان استمرار كل من هؤلاء الأطراف في المضي قدماً حتى يتقارب الجميع نحو نجاح باريس 2024. يجب أن نرحب بتعليقات الجميع، وأن نجد باستمرار الحلول الوسطية للتقدم. هذا القارب الجميل باريس 2024! أنا مقتنع بأن فرنسا لديها كل الإمكانات لتنظيم ألعاب رائعة!".

أجرى المقابلة ديبورا كلود

© 2023 AFP