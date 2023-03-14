إنديان ويلز: ألكاراس وشفيونتيك يعانيان قبل العبور وجابر تودّع

© فريديريك ج. بروان / ا ف ب

الاسباني كارلوس ألكاراس خلال مباراته ضد الهولندي تالون غريكسبور في الدور الثالث من دورة إنديان ويلز لكرة المضرب في 13 آذار/مارس 2023

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – عانى كل من الاسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول، والبولندية إيغا شفيونتيك حاملة اللقب قليلا قبل أن يعبران الى الدور ثمن النهائي من دورة إنديان ويلز للألف في كرة المضرب الاثنين، فيما فشلت التونسية أنس جابر من تحقيق ثأر انتظرته وودعت من الدور الثالث.

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وتفوق ألكاراس، المصنف ثانيًا عالميًا، على الهولندي تالون غريكسبور (36) 7-6 (7/4)، 6-3، فيما تغلبت شفيونتيك الاولى عالميًا على الكندية بيانكا أندرييسكو 6-3، 7-6 (7/1).

أما جابر، المصنفة رابعة عالميًا، فسقطت أمام التشيكية ماركيتا فوندروشوفا 7-6 (7/5)، 6-4 وفشلت في الثأر من اللاعبة التي أقصتها من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، مطلع العام.

وحقق ألكاراس فوزه رقم 100 (مقابل 32 هزيمة) في مسيرته الاحترافية، وبات يحتل المركز الثاني في قائمة اللاعبين الذين احتاجوا الى أقل عدد من المباريات للوصول الى هذه العتبة من بين الذين تصدروا التصنيف العالمي في مرحلة من مسيراتهم، فقط خلف الاميركي جون ماكنرو (100-31).

قال بعد الفوز "كانت مباراة صعبة جدًا. يقدم تالون مستويات مميزة، كان عليّ أن أركز كثيرًا. كما أن الرياح القوية صعّبت الامور اليوم".

ويطمح الاسباني العودة الى صدارة التصنيف على حساب الصربي نوفاك ديوكوفيتش الغائب لعدم تلقيه اللقاح ضد فيروس كورونا، وذلك في حال تتويجه باللقب.

يلتقي تاليًا مع البريطاني جاك درايبر الذي أطاح مواطنه أندي موراي 7-6 (8/6)، 6-2.

وتأهل أيضًا كل من السويسري ستانيسلاس فافرينكا بإقصائه الدنماركي هولغر رونه بطل دورة باريس للماسترز، والاميركي تايلور فريتز حامل اللقب والايطالي يانيك سينر.

لدى السيدات، تطمح شفيونتيك في أن تصبح ثاني لاعبة فقط تحتفظ بلقب إنديان ويلز بعد التشيكية-الاميركية مارتينا نافراتيلوفا في 1990 و1991.

ورفعت أداءها في الوقت المناسب في شوط كسر التعادل من المجموعة الثانية لتقصي أندرييسيكو حاملة لقب الدورة عام 2019 الذي توجت فيه أيضًا بلقب الولايات المتحدة المفتوحة.

تلتقي حاملة لقب فلاشينغ ميدوز تاليًا مع إيما رادوكانو المتوجة في نيويورك عام 2021، بعد أن تفوقت البريطانية على البرازيلية بياتريز حداد مايا 6-1، 2-6، 6-4.

وكانت جابر كلّلت عودتها الى المنافسات بفوزها في الدور الثاني (تعفى من الاول) بعد أن غابت قرابة الشهر عن الملاعب منذ خروجها من الدور الثاني لأستراليا المفتوحة أمام فوندروتشوفا بالذات لخضوعها لجراحة طفيفة في ركبتها.

وتأهلت أيضًا كل من الكازاخستانية إيلينا ريباكينا حاملة لقب ويمبلدون على حساب الاسبانية باولا بادوسا والفرنسية كارولين غارسيا ضد الكندية ليلى فرنانديس.

© 2023 AFP