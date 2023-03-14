الإعدام لشخصين ضالعين في هجوم جهادي في تونس

© فتحي بلعيد / ا ف ب

الشرطة وخبراء الادلة الجنائية في موقع انفجار قرب السفارة الأميركية في العاصمة التونسية في 6 آذار/مارس 2020

تونس (أ ف ب) – قضت محكمة تونسية بإدانة تونسيين بالاعدام لضلوعهما في هجوم استهدف سفارة الولايات المتحدة الأميركية في تونس في العام 2020، على ما أفادت تقارير اعلامية الثلاثاء.

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وتحوّل عقوبة الاعدام في تونس بشكل مباشر إلى السجن المؤبد.

وفي السادس من آذار/مارس 2020 استهدف مسلحان كانا على متن دراجة نارية بهجوم انتحاري دورية أمنية أمام مقر سفارة الولايات المتحدة الأميركية بالعاصمة التونسية.

قتل خلال الهجوم المسلحان وشرطي وأصيب أربعة من عناصر الشرطة ومواطن بجروح.

وحوكم خمسة أشخاص بتهمة التورط في هذا الهجوم بينهم اثنان في حالة سراح.

وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الارهاب لدى المحكمة الابتدائية بتونس بالاعدام شنقا في حق اثنين وبالسجن المؤبد لمتهم ثالث، على ما أفادت وسائل اعلام محلية.

أوقفت تونس تنفيذ أحكام الاعدام منذ العام 1991.

كما قضت المحكمة بالسجن ثلاث وأربع سنوات للمتهمين الاخرين.

ولم يكن بالامكان الحصول على تعليق من المتحدث الرسمي باسم المحكمة.

إثر ثورة 2011 التي أفضت إلى سقوط الرئيس السابق الدكتاتور زين العابدين بن علي، شهدت تونس تناميا لجماعات جهادية مسلحة أسفرت عدة هجمات نفذتها عن مقتل العشرات من السيّاح وقوات الأمن والجيش.

تقول السلطات إنها أحرزت تقدمًا كبيرًا في القضاء على الجهاديين في السنوات الأخيرة، لكن حال الطوارئ لا تزال سارية في البلاد منذ العام 2015.

© 2023 AFP