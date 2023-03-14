دوري أبطال أوروبا: إنتر إلى ربع النهائي للمرة الأولى منذ 12 عاماً

© ميغيل ريوبا / ا ف ب

مهاجم إنتر البوسني ادين دجيكو (يسار) في ص راع على الكرة مع لاعب بورتو الصربي ماركو غرويتش خلال لقاء الفريقين في دوري ابطال اوروبا. 14 اذار/مارس 2023

بورتو (البرتغال) (أ ف ب) – بلغ إنتر الايطالي الدور ربع النهائي من مسابقة دوري ابطال اوروبا لكرة القدم للمرة الاولى منذ 12 عاما بانتزاعه التعادل السلبي من بورتو البرتغالي الثلاثاء في عقر دار الاخير ملعب دراغاو في اياب الدور ثمن النهائي.

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وكان إنتر خرج فائزا 1-صفر ذهابا الشهر الماضي.

ويعود آخر ظهور للنيراتسوري في هذا الدور الى موسم 2010-2011 عندما خرج بطريقة مفاجئة أمام شالكه الالماني، بعد عام فقط من تتويجه باللقب على حساب بايرن بقيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو عندما أحرز الثلاثية ليضيفه الى لقبين اخرين عامي 1964 و1965.

خاض بورتو بطل المسابقة عامي 1987 و2004 في غياب قطب دفاعه المخضرم البرتغالي بيبي (40 عاما) في اللحظة الاخيرة، في حين غاب زميله اوتافيو عن المباراة لطرده في لقاء الذهب بين الفريقين في ربع الساعة الاخير.

في المقابل، قرر مدرب إنتر سيموني اينزاغي اشراك المهاجم المخضرم البوسني ادين دجيكو اساسيا كما فعل في مباراة الذهاب على حساب البلجيكي روميلو لوكاكو الذي نزل بديلا عنه في المباراة الاولى وسجل هدف المباراة الوحيد، ولعب الى جانب دجيكو المهاجم الارجنتيني لاوتارو مارتينيس.

بدأ بورتو المباراة ضاغطا في محاولة لعديل نتيجة الذهاب وسدد الكولومبي ماتيوس اوريبي كرة قوية من 25 مترا تصدى لها حارس إنتر الكاميروني اندري اونانا ببراعة باطراف اصابعه بعد مرور 3 دقائق.

ورد دجيكو بتسديدة زاحفة ارتمى عليها حارس بورتو دييغو كوستا (23).

وهدأ ايقاع اللعب في الدقائق العشرين من الشوط الاول من دون اي خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

وجاء سيناريو الشوط الثاني مماثلا: ضغط من بورتو ودفاع مستميع من إنتر مع اعتماده على الهجمات المرتدة.

وشارك لوكاكو في الدقيقة 70 بدلا من دجيكو.

وتدخل اونانا مجددا ليحرم الصربي ماركو غرويتش من هدف اثر تسديدة زاحفة بيسراه (76).

وفي ربع الساعة الاخير نجح إنتر في قيادة المباراة الى بر الامان وحسم التأهل.

يذكر ان جار إنتر، ميلان نجح ايضا في بلوغ ربع النهائي بازاحته توتنهام الانكليزي بالطريقة ذاتها بفوزه عليها ذهابا 1-صفر وتعادله معه سلبا ايابا.

© 2023 AFP