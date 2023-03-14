دوري أبطال أوروبا: بورتو يعوّل على "العجوز" بيبي لتخطي عقبة إنتر

بورتو (البرتغال) (أ ف ب) – على الرغم من بلوغه سن الأربعين، يُعدّ المدافع المخضرم الدولي البرتغالي بيبي القلب النابض لفريق بورتو الساعي لتخطي عقبة إنتر الإيطالي بعدما خسر امامه بهدف نظيف في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك عندما يستضيفه الثلاثاء إياباً.

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وعلى الرغم من أن بيبي ظهر بلباس المدافع الذي لا يقارع في اعتراضاته على ملعب "جوزيبي مياتسا" قبل ثلاثة أسابيع، إلا أن صاحب 113 مباراة في المسابقة القارية الأم، فشل في تفادي خسارة فريق "التنانين" الذي اضطر لخوض ربع الساعة الأخير بعشرة لاعبين عقب طرد لاعب وسطه أوتافيو.

من الناحية الجسدية، بدا بيبي الذي يحمل شارة القيادة على أعلى المستويات، فهو يلعب أساسياً في دفاع بطل البرتغال، ونادراً ما يخلد للراحة.

وفي وقت لم يعد بالامكان التشكيك في قيادته، لا يتردّد بيبي في رفع صوته في الملعب من أجل منح التعليمات للدفاع واعادة رصّ صفوف فريقه.

-وصيف غيغز-

بقاء بيبي طوال هذه المدة داخل المستطيل الأخضر هو انجاز بحد ذاته، اذ في حال خاض البرازيلي الاصل المواجهة المقبلة أمام إنتر، فسيصبح في سن الـ 40 عاماً و16 يوماً، ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة ضمن الادوار الإقصائية المباشرة في دوري الأبطال.

وحسب وكالة "أوبتا" للاحصاءات، سيتجاوز المدافع السابق لميلان الإيطالي أليساندرو كوستاكورتا (40 عاماً ويومان)، وسينفرد بالمركز الثاني خلف أسطورة مانشستر يونايتد الانكليزي الجناح الويلزي راين غيغز (40 عاماً و123 يوماً).

لم يحمل السادس والعشرين من شباط/فبراير هدية جميلة للمدافع بيبي في ذكرى يوم ميلاده، إذ تعرّض بورتو لخسارة مفاجئة في الدوري أمام جيل فيسنتي 1-2، غير أن جماهير النادي لم تكترث للخسارة واحتفلت بهذه المناسبة وصفقت طويلاً لمدافعها العجوز.

-"شغف كبير"-

عشية تلك المباراة، أثنى المدرب سيرجيو كونسيساو على مدافعه بكلمات عاطفية "لا أستطيع أن أكرر ذلك بما فيه الكفاية: هو رياضي استثنائي. أنا سعيد لأنه يبلغ الأربعين من العمر بالحيوية والصحة والطموح".

مدافع بورتو البرتغالي بيبي خلال مباراة فريقه أمام جيل فيسنتي خلال الدوري في بورتو في 26 شباط/فبراير 2023 © ميغيل ريوبا / ا ف ب/ارشيف

واضاف "إذا كان هناك لاعب يجسد أساسياتنا، فهو بيبي: الصرامة والمهارة والطموح صفات ما زال يملكها كل يوم. كل هذا ممكن فقط مع شغف كبير بكرة القدم".

وإذا حال فشل بورتو في قلب الطاولة على "روسونيري" ومتابعة مغامرته قارياً، سيكون بيبي الذي ينتهي عقده نهاية حزيران/يونيو 2023، على موعد مع مباراته الأوروبية الأخيرة في مسيرته طويلة زاخرة بالانجازات.

يخالف بيبي هذه التوقعات اذ يقول في مقابلة مع "سبور تي في" موضحاً أنه سيتخذ قراره في نهاية الموسم "إذا شعرت أنه يمكنني التنافس مع زملائي في الفريق، فسأكون أول من يتصل برئيس (النادي) واعلامه: +أيها الرئيس، أنا قادر على تمديد عقدي مع نادي بورتو+".

-مخاوف إنتر خارج الديار-

يستقبل بيبي ورفاقه في ملعب "ستاد التنين" إنتر الذي يمر بفترة مخاوف من ناحية النتائج خارج الديار. فرجال المدرب سيموني إنزاغي، زميل كونسيساو السابق في لاتسيو، لم يعودوا بالنقاط الثلاث بعيداً عن عقر دارهم سوى مرة واحدة منذ مطلع العام الحالي.

كما لم تكن نتائج إنتر على قدر الآمال بعد الفوز على بورتو 1-صفر في ميلانو، اذ خسر نهاية شباط/فبراير على أرض بولونيا صفر-1، وثم الجمعة في عقر دار سبيتسيا 1-2، ليصبح خارج سباق الفوز بلقب الـ "سيري أ" كونه بات يتأخر بفارق 18 نقطة عن المتصدر نابولي.

ولكن مع قوة هجومية ضاربة، مع صاحب هدف الفوز في الذهاب البلجيكي روميلو لوكاكو وبطل العالم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس والبوسني إدين دجيكو أو حتى صانع الالعاب التركي هاكان تشالهان أوغلو، بامكان الفريق الإيطالي أن يعود فائزاً من شمال البرتغال. إلا أذا ترك بيبي كلمة الحسم الأخيرة لخبرته الكبيرة التي بامكانها أن تميل الكفة لصالح بورتو.

© 2023 AFP