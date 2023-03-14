دوري أبطال أوروبا: خماسية قياسية لهالاند بفوز سيتي بسباعية أمام لايبزيغ وبلوغه ربع النهائي

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النروجي إرلينغ هالاند محتفلاً بتسجيل الهدف السادس لمانشستر سيتي والخامس الشخصي له أمام لايبزيغ الألماني في 14 آذار/مارس 2023

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – استفاق المارد النروجي إرلينغ هالاند من قمقمه وسجّل خماسية قياسية في فوز فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي على لايبزيغ الألماني 7-صفر، والعبور إلى الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا الثلاثاء.

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ومع خماسية هالاند (22 من ركلة جزاء، 24، 45+2، 54، و57)، أضاف الألماني إيلكاي غوندوغان هدفاً سادساً (49)، والبلجيكي كيفن دي بروين (90+2) الهدفين الاخرين ليتأهل سيتي على حساب لايبزيغ بفوزه 8-1 في مجموع المباراتين.

وكان الجزائري رياض محرز افتتح التسجيل لأبطال إنكلترا في ألمانيا ذهاباً قبل أن يرد لايبزيغ قبل ثلث ساعة من النهاية بهدف المدافع الكرواتي يوسكو غفارديول الذي قدم أوراق اعتماده أمام العالم في مونديال قطر 2022.

وبخماسيته هذه، بات هالاند ثالث لاعب يسجل خمسة أهداف في مباراة واحدة في دوري أبطال أوروبا بعد البرازيلي لويس أدريانو مع شاختار دانييتسك الأوكراتي في تشرين الأول/أكتوبر 2014، والأرجنتيني ليونيل ميسي مع برشلونة الإسباني في آذار/مارس 2012.

وبالتالي، لم يخسر فريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا الذي جدد عشية المباراة ثقته بهالاند، في مبارياته التسع الأخيرة في كافة المسابقات، محققاً سبعة انتصارات وتعادلين.

ولا يزال سيتي يلهث خلف باكورة ألقابه في دوري الأبطال، وغازله عندما وصل إلى النهائي للمرة الأولى عام 2021 وسقط أمام تشسلسي. أما الموسم الماضي، فخرج من نصف النهائي على يد ريال مدريد الإسباني بمواجهة مجنونة انتهت 6-5 في مجموع المباراتين.

ويدرك بطل إنكلترا أربع مرات في المواسم الخمسة الاخيرة أن الصراع على الـ"برميرليغ" سيكون صعباً هذا الموسم، إذ يتأخر بفارق خمس نقاط عن أرسنال المتصدر قبل 11 مرحلة من النهاية.

وفي مباراة اليوم، بدأ سيتي المباراة بهجوم ضاغط حصر فيه اللعب في جهة الضيف الألماني.

وبهذا الضغط، تحصّل "سيتيزنس" على ركلة جزاء في الدقيقة الحادية والعشرين، ترجمها هالاند بنجاح إلى يسار الحارس (22).

وسرعان ما أضاف النروجي الهدف الثاني بعدما سدد دي بروين الذي غاب عن لقاء الذهاب بسبب الإصابة منذ ثلاثة أسابيع، كرة صاروخية ارتطمت بالعاضة، وتابعها هالاند برأسه في الشباك (24).

ووقّع هالاند على الـ"هاتريك" قبل نهاية الشوط الأول بعد دربكة أمام المرمى (45+2).

ومع افتتاح الشوط الثاني، سجل غوندوغان الهدف الرابع بتسديدة أرضية زاحفة (49)، قبل أن يضيف هالاند الخامس بسهولة (54).

وأحرز هالاند خماسيته بالهدف السادس لسيتي في الدقيقة 57، بعدما تابع تسديدة من السويسري مانويل أكينجي صدها الحارس.

واختتم دي بروين مهرجان أهداف سيتي بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء، ليوقّع على الهدف السابع (90+2).

© 2023 AFP