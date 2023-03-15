أن بي ايه: رابطة الدوري توقف مورانت 8 مباريات لحمله سلاحاً

نيويورك (أ ف ب) – أعلنت رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "أن بي أيه" الأربعاء إيقاف نجم ممفيس غريزليز جا مورانت لثماني مباريات بعد قيامه بنشر مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحمل مسدساً في ملهى ليلي.

إعلان اقرأ المزيد

وغاب مورانت الذي عوقب بسبب "سلوكه الضار بالدوري"، عن خمس مباريات لغريزليز بقرار من الأخير، ما يعني أنه تبقى له ثلاث مباريات ضد ميامي هيت وسان أنتونيو سبيرز وغولدن ستايت ووريرز، وبالتالي من المتوقع أن يعود الى الفريق الإثنين حين يتواجه مع دالاس مافريكس.

وتأتي العقوبة بعد تحقيق فتحته رابطة الدوري في الحادثة التي حصلت في الرابع من الشهر الحالي في ملهى ليلي في دنفر، وبعد اجتماع جمع اللاعب الأربعاء بمفوض الدوري آدم سيلفر.

وقال سيلفر "كان سلوك جا غير مسؤول، متهور، وقد يكون خطيراً جداً"، مضيفاً "كما أن له عواقب وخيمة بالنظر الى متتبعيه وتأثيره الهائل، لاسيما بين المشجعين الشباب الذين يتطلعون إليه".

وكشف "لقد أعرب عن أسفه الصادق وندمه على سلوكه. لقد أوضح لي أيضاً أنه تعلم من هذا الحادث وأنه يتفهم التزاماته ومسؤولياته تجاه ممفيس غريزليز ومجتمع +أن بي أيه+ الذي يصل الى نطاق أوسع من لعبه في الملعب".

وبناءً على المعلومات التي كشف عنها خلال تحقيق رابطة الدوري في الحادثة، لم تجد الأخيرة أن المسدس يخص مورانت، أو أنه من أحضره الى الملهى الليلي أو قام بعرضه لفترة طويلة.

وقال بيان رابطة الدوري إنه "لم يتوصل التحقيق أيضاً الى أن مورانت كان يمتلك المسدس أثناء سفره مع الفريق أو خلال تواجده في أي منشأة تابعة لرابطة +أن بي أيه"، ولم تجد سلطات كولورادو سببا كافياً لاتهام مورانت بارتكاب جريمة".

وفي بث مباشر على إنستغرام في الساعات الأولى من صباح الرابع من آذار/مارس الحالي، شوهد مورانت وهو يحمل مسدساً في ملهى ليلي.

في رد على الفيديو، أعلن ممفيس عن إيقاف ابن الـ23 عاماً لمباراتين ثم مدد لاحقاً هذا الإيقاف لأربع مباريات إضافية على أقل تقدير.

واعتذر مورانت حينها قائلا "أتحمل كامل المسؤولية عن أفعالي الليلة الماضية. (...) سأمضي بعض الوقت للحصول على المساعدة والعمل على تعلم طرق أفضل للتعامل مع التوتر العصبي والبحث عن استعادة راحتي بشكل عام".

وقام لاحقاً بحذف حسابيه على إنستغرام وتويتر.

وقالت الشرطة في غليندايل، كولورادو، في بيان إنها لم تتلق أي مكالمات بخصوص الحادث لحظة وقوعه.

وجاءت هذه الحادثة بعد أيام فقط من إعلان وسائل اعلام اميركية أن مورانت اتُهم في تقارير الشرطة العام الماضي بضرب شاب يبلغ من العمر 17 عاماً.

وقبل أيام من هذه الحادثة، قال رئيس الأمن في مركز تسوق في ممفيس للشرطة إنه شعر "بالتهديد" من قبل مورانت ومجموعة من رفاقه بعد حادث في موقف السيارات.

© 2023 AFP