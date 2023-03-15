بطولة السعودية: رونالدو لزيارة شباك ملعبه

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لم يسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو في مباراة النصر وأبها الأخيرة في مسابقة كأس الملك

الرياض (أ ف ب) – يحاول النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فك شيفرة التسجيل في ملعبه مرسول بارك، عندما يخوض مع فريقه النصر مواجهة جديدة مع أبها، السبت في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري السعودي لكرة القدم.

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وصحيح ان رونالدو (38 عاماً)، أفضل لاعب في العالم خمس مرات، سجّل ثمانية أهداف في سبع مباريات منذ فسخ عقده من مانشستر يونايتد الإنكليزي، إلا انه صام عن التسجيل في 4 مباريات على ملعب مرسول بارك.

وتأتي هذه المباراة بعد أربعة أيام من مواجهة الفريقين في ربع نهائي كأس الملك الثلاثاء وانتهت بفوز النصر 3-1، دون تسجيل الـ"دون" القادم بصفقة خيالية إلى فريق العاصمة.

وبعد 17 مباراة متتالية في الدوري حافظ خلالها على سجله خالياً من الهزائم، سقط النصر أمام مضيفه الاتحاد 0-1 ليفقد الصدارة بفارق نقطة عن فريق مدينة جدّة.

ويستعيد "العالمي" نجم وسطه البرازيلي لويس غوستافو الغائب عن المباراة الأخيرة لظروف صحية، وكذلك مواطنه أندرسون تاليسكا الذي شارك في آخر خمس دقائق بعد عودته من الإصابة التي غيبته ثلاث مباريات.

ويبرز في النصر، مدافعه الأسباني ألفارو غونساليس والعاجي غيسلان كونان وحارسه الشاب نواف العقيدي وعبدالإله العمري وسلطان الغنام وعبدالله الخيبري وعبدالرحمن غريب.

في المقابل، فشل أبها في تسجيل أي فوز في آخر خمس مباريات، ليحتل المركز الحادي عشر في الترتيب.

يفتقد نجمه صالح العمري بسبب تراكم البطاقات، لكنه يضم بعض الأسماء الجيدة، أمثال المغربي أمين عطوشي والعراقي سعد ناطق والصربي أوروس ماتيتش ونواف الصعدي وعبدالفتاح آدم.

الاتحاد للبقاء في الصدارة

ويأمل الاتحاد في المحافظة على صدارته، عندما يواجه مضيفه الفتح سادس الترتيب، السبت المقبل في مباراة صعبة، على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بالأحساء.

ويقدّم "العميد" موسماً استثنائياً نجح خلاله في التتويج بالكأس السوبر، بلوغ نصف نهائي كأس الملك، وانتزاع الصدارة من النصر بعد الفوز عليه بهدف البرازيلي رومارينيو. لم يخسر سوى مباراة واحدة، أمام الهلال مطلع العام الجديد.

وكان الاتحاد تصدّر الدوري لفترة الموسم الماضي، قبل ان ينتزع منه الهلال اللقب في الخط المستقيم الأخير.

ومن المتوقع أن يفتقد المدرب البرتغالي نونو إشبيريتو سانتو مهاجمه المصاب رومارينيو، لكنه يضم لاعبين على مستوى رفيع، أمثال حارسه البرازيلي مارسيلو غروهي ومواطنه إيغور كورنادو والمصري احمد حجازي والمغربي عبدالرزاق حمدالله واحمد شراحيلي ومدالله العليان.

ويقدم الفتح موسماً جيداً مقارنة بالماضية، ويسير في الفترة الأخيرة بشكل مميز على مستوى الأداء والنتائج، فهو لم يخسر سوى مرّة واحدة في آخر سبع مباريات، كما أنه قدم أداءً كبيراً أمام الهلال في مسابقة كأس الملك رغم خسارته.

يعوّل على المغربيين مروان سعدان ومراد باتنا والبرازيلي بيتروس والجزائري سفيان بن دبكة والاسباني كريستيان تيو وفراس البريكان وخالد الغنام.

وبعد تعثره بالتعادل أمام الوحدة ثم الخسارة أمام الفتح، يأمل الهلال متابعة انتفاضته بعد اكتساحه التعاون برباعية، عندما يلاقي التعاون الخامس السبت في مباراة قوية.

يبرز مع حامل اللقب في آخر ثلاث سنوات ورابع الترتيب بفارق 11 نقطة عن الاتحاد (يملك مباراتين مؤجلتين)، الكوري الجنوبي جانغ هيون-سو، الكولومبي غوستافو كويار، البيروفي أندري كاريو، البرازيلي ميشال دلغادو والهداف النيجيري أوديون إيغالو وسلمان الفرج وسعود عبدالحميد ومحمد كنو وسالم الدوسري.

© 2023 AFP