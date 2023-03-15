بوريل يأسف لعدم احترام خطة المناخ الأميركية قواعد التجارة العالمية

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ستراسبورغ (فرنسا) (أ ف ب) – قال كبير الدبلوماسيين الأوروبيين جوزيب بوريل إن قانون خفض التضخم أو الخطة الأميركية لدعم الاقتصاد الأخضر، "لا تحترم" قواعد التجارة الدولية في العديد من جوانبها، بعد أيام من زيارة رئيسة المفوضية الأوروبية إلى واشنطن.

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وأكد خلال الدورة النقاشية حول العلاقات عبر الأطلسي في البرلمان الأوروبي مساء الثلاثاء "من خلال الخطة الأميركية الكبيرة بشأن المناخ ولخفض التضخم، اعتمدت الولايات المتحدة سياسة حمائية هي الأكثر تشددًا منذ ثلاثينيات القرن الماضي".

وقال "يجب أن تراعي الحلول دائما قواعد التجارة الدولية التي دافعنا عنها دائما ومن الواضح أن ما عرضته الولايات المتحدة في كثير من النقاط لا يحترم" هذه القواعد.

وقال إن "الأميركيين يلجأون إلى توفير دعم هائل للقطاعات المتجددة. هذا ليس النموذج الذي يعتمده الأوروبيون ... يجب أن نتجنب أن يكون للقرارات الأميركية تأثير يضر بمصالحنا".

زارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين واشنطن في 10 آذار/مارس وخلال لقائها مع الرئيس جو بايدن تم الالتزام بتجنب المنافسة الضارة في السباق من أجل التحول إلى الطاقة النظيفة.

قانون خفض التضخم هو خطة مساعدات ضخمة تدعم ما يحمل علامة "صنع في أميركا" من خلال الحوافز الضريبية لشراء السيارات الكهربائية التي يخشى المصنعون الأوروبيون من آثارها.

واتفق بايدن وفون دير لايين في بيان مشترك على "البدء على الفور في التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن المعادن الاستراتيجية" لانتقال الطاقة.

ردا على سؤال من النواب الأوروبيين، قال جوزيب بوريل إنه لا يعرف ما إذا كان مثل هذا الاتفاق سيرى النور. وأضاف "هناك أمور كثيرة ينبغي التفاوض بشانها".

© 2023 AFP