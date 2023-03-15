تراجع عائدات روسيا النفطية في شباط/فبراير جراء العقوبات (الوكالة الدولية للطاقة)

منشآت في حقل النفط التابع لمجموعة غازبروم العملاقة في نوفوبروتوفسكوي في روسيا في 18 شباط/فبراير 2015

باريس (أ ف ب) – قالت وكالة الطاقة الدولية الأربعاء إن عائدات صادرات النفط الروسية تراجعت بنسبة 42 في المئة في شباط/فبراير مع تشديد الغرب عقوباته على موسكو في أعقاب حرب أوكرانيا.

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جنت روسيا 11,6 مليار دولار من صادراتها النفطية الشهر الماضي بعد أن فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على المنتجات البترولية الروسية إلى جانب سقف للأسعار اتفق عليه مع مجموعة السبع وأستراليا.

بلغت عائدات روسيا 14,3 مليار دولار في كانون الثاني/يناير.

والعائدات الجديدة أقل بنسبة 42 في المئة من 20 مليار دولار حققتها في شباط/فبراير 2022.

مع ذلك، ما زالت روسيا تشحن "الكمية نفسها تقريبًا" من النفط إلى الأسواق العالمية، وفقًا لوكالة الطاقة الدولية التي تقدم المشورة للدول الغنية.

وقالت وكالة الطاقة الدولية "هذا يشير إلى أن نظام عقوبات مجموعة السبع كان فعالًا في عدم تقييد إمدادات الخام والمنتجات العالمية، وفي الوقت نفسه تقليص قدرة روسيا على تحقيق عائدات من التصدير".

تراجعت صادرات النفط الروسية بمقدار 500 ألف برميل يوميًا إلى 7,5 ملايين برميل يوميًا في شباط/فبراير، مع انخفاض كبير في شحناتها إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت وكالة الطاقة الدولية "تشير بيانات تتبع الناقلات الأخيرة إلى أن موسكو تمكنت من إعادة توجيه معظم البراميل التي كانت تُرسل في السابق إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى منافذ جديدة في آسيا وإفريقيا والشرق الأوسط. ... على الرغم من أنها نجحت نسبيًا في الحفاظ على أحجام الصادرات، إلا أن عائدات النفط الروسية تضررت".

© 2023 AFP