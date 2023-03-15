دورة إنديان ويلز: ألكاراس وشفيونتيك بسهولة إلى ربع النهائي

© فريديريك ج. براون / ا ف ب

الإسباني كارلوس ألكاراس بعد تغلبه على جاك درايبر المصاب في الدور الرابع من دورة إنديان ويلز

انديان ويلز (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – بلغ الإسباني كارلوس ألكاراس، المصنف أول، الدور ربع النهائي من دورة إنديان ويلز الأميركية للألف في كرة المضرب، بعد انسحاب خصمه البريطاني جاك درايبر مصاباً من المجموعة الثانية.

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وكان ألكاراس متقدماً 6-2 و2-0 عندما انسحب درايبر بسبب الاصابة بعد 46 دقيقة على بداية المباراة، علماً ان الاسباني الشاب بمقدوره استعادة صدارة التصنيف العالمي من الصربي نوفاك ديوكوفيتش، بحال تتويجه بلقب الماسترز الثالث في مسيرته.

قال ألكاراس "ليست الطريقة التي يرغب فيها أي كان بالفوز في مباراة، بسبب خطب ما. لا يمكنني سوى أن اتمنى تعافيه بسرعة".

وكان ألكاراس (19 عاماً) أصبح العام الماضي أصغر لاعب يتصدر التصنيف العالمي، بتتويجه في بطولة فلاشينغ ميدوز.

لكن اصابة في بطنه ابعدته عن بطولة استراليا المفتوحة في ملبورن مطلع السنة، ليتراجع خلف الاسطورة ديوكوفيتش الغائب بدوره عن إنديان ويلز، لمنعه دخول الولايات المتحدة بسبب عدم تلقيحه اللقاح المضاد لكوفيد-19.

ولدى السيدات، أظهرت إيغا شفيونتيك، الأولى عالمياً، وجهاً محارباً أمام البريطانية إيما رادوكانو (77) التي سبقتها بالتتويج في بطولة الولايات المتحدة عام 2021، فتغلبت عليها 6-3 و6-1 في ساعة و24 دقيقة.

© 2023 AFP