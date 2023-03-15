دوري أبطال أوروبا: مشجعو أينتراخت فرانكفورت يشتبكون مع شرطة نابولي

© تشيرو فوسكو / انسا/ا ف ب

صورة نشرتها وكالة أنسا الإيطالية تظهر شرطة مكافحة الشغب بجانب شاحنة تطفئ النيران المشتعلة بعد اشتباك مع مشجعي نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني قبل لقاء نابولي الإيطالي في اياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. نابولي في 15 اذار/مارس 2023

نابولي (إيطاليا) (أ ف ب) – دخل مشجعو نادي أينتراخت فرانكفورت الألماني في اشتباكات مع الشرطة بعد وصولهم الى نابولي، رغم عدم السماح لهم بحضور مباراة فريقهم مع مضيفه الإيطالي مساء الأربعاء في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وأظهرت لقطات بثتها وسائل إعلام إيطالية مئات من مشجعي النادي الألماني وهم يلقون قنابل دخانية ومفرقعات نارية على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع.

كما أُضرِمت النيران في سيارة للشرطة، فيما رمى رجال مقنعون يرتدون ملابس سوداء بالكراسي والزجاجات والأعمدة الحديدية.

وأفادت وسائل إعلام إيطالية وألمانية أن مجموعة من المشجعين الـ"ألتراس" للخصم المحلي أتالانتا ساعدت مشجعي أينتراخت وشاركت معهم في الاشتباك مع الشرطة نظراً للخصومة التاريخية بين الفريقين الايطاليين.

وتجمعت مجموعات الـ"ألتراس" التابعة للنادي المضيف بكامل عتادها والخوذ من أجل مهاجمة جمهور الفريق الزائر لكن في النهاية لم تلتحم بهم وفق وسائل إعلام محلية.

وسافر مشجعو أينتراخت الى الجنوب الإيطالي على الرغم من أن ناديهم قرر عدم بيع التذاكر المخصصة للفريق الزائر في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا".

لم يأخذ أينتراخت فرانكفورت التذاكر المخصصة له بعدما قررت مدينة نابولي الأحد منع سكان فرانكفورت من حضور المباراة.

ومنعت وزارة الداخلية الإيطالية في البداية جميع المشجعين من ألمانيا من الحضور بسبب العنف الذي رافق مباراة الذهاب في فرانكفورت عندما تم اعتقال تسعة أشخاص.

ثم تم إلغاء الحظر السبت بعد استئناف من النادي الألماني، لكن مدينة نابولي حظرت الأحد جميع قاطني مدينة فرانكفورت.

رُفضت محاولة أينتراخت للطعن في الحظر وقرر النادي الألماني التنازل عن 2700 بطاقة دخول لانصاره والتي تسمح بها قوانين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

وتم إجلاء مشجعي أينتراخت من وسط المدينة حوالي الساعة السادسة مساء بواسطة عدة حافلات بحسب ما ذكرت وسائل الإعلام الإيطالية.

ونقلت وكالة أنسا الإيطالية عن رئيس بلدية نابولي غايتانو مانفريدي استنكاره "للدمار المجنون وغير المقبول".

وبحسب صحافيي وكالة فرانس برس، فإن الأجواء كانت هادئة حول الملعب قبل ساعة ونصف من انطلاق المباراة.

وتقدم نابولي ذهاباً بنتيجة 2-صفر ويملك الافضلية لبلوغ الدور ربع النهائي للمرة الاولى في تاريخه.

وكان مشجعو النادي الألماني تحت مجهر الاتحاد الأوروبي للعبة "ويفا" منذ الموسم الماضي بعدما اجتاحوا أرضية الملعب عقب التأهل الى نهائي مسابقة "يوروبا ليغ" التي فاز بلقبها فريقهم على حساب رينجرز الاسكتلندي.

كما اشتبكوا في أيلول/سبتمبر مع مشجعي مرسيليا الفرنسي حيث ألقى كل من الطرفين قنابل دخان على الطرف الآخر ما أدى الى إصابة أحد مشجعي أينتراخت بجروح خطيرة.

بور-سمك-الو-تد/ا ح/ر م

© 2023 AFP