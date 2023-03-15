دوري أبطال أوروبا: نابولي يحقق الإنجاز ويبلغ ربع النهائي

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النيجيري فيكتور أوسميهن يحتفل بالتسجيل لنابولي الإيطالي في مرمى ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. نابولي في 15 اذار/مارس 2023

نابولي (إيطاليا) (أ ف ب) – حقق نابولي إنجازاً تاريخياً بعدما بلغ الدور ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، وذلك بفوزه الكبير على ضيفه أينتراخت فرانكفورت الألماني 3-صفر الأربعاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وأقيم اللقاء من دون حضور مشجعي الضيف الألماني في مدرجات ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" بقرار من السلطات المحلية، لكن ذلك لم يمنعهم من السفر الى الجنوب الإيطالي والاشتباك مع الشرطة بمؤازرة من مشجعي المنافس المحلي أتالانتا وفق وسائل الإعلام.

وبعدما فاز ذهاباً خارج القواعد 2-صفر، جدد فريق المدرب لوتشانو سباليتي تفوقه على الفريق الألماني الذي يخوض المسابقة القارية الأم لأول مرة نتيجة إحرازه لقب "يوروبا ليغ" الموسم الماضي.

وكالعادة، كان النيجيري فيكتور أوسيمهن مفتاح فوز نابولي بتسجيله هدفاً في كل شوط (2+45 و53)، رافعاً رصيده الى أربعة أهداف في دوري الأبطال و23 في 28 مباراة ضمن جميع المسابقات هذا الموسم، قبل أن يضيف البولندي بيوتر زيلينسكي الثالث من ركلة جزاء (64).

وأكد نابولي أن ما يحققه محلياً وسيره بثبات نحو إحراز لقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 1990 بتقدمه بفارق 18 نقطة على أقرب ملاحقيه، ليس وليد الصدفة بل ترافق مع هذا الانجاز القاري الأول من نوعه في دوري الأبطال.

وكان مشوار دور المجموعات مؤشراً واضحاً على قدرات نابولي هذا الموسم، إذ تصدر مجموعته كاسحة على ليفربول الإنكليزي (4-1) وأياكس الهولندي (4-1 و6-1) ورينجرز الاسكتلندي (3-صفر و3-صفر).

وينتظر النادي الجنوبي الآن أين ستضعه قرعة ربع النهائي المقررة الجمعة، حيث يواجه احتمال لقاء أي من مواطنيه إنتر وميلان المتأهلين أيضاً الى ربع النهائي الذي ستكون قرعته مفتوحة، ما يعني السماح بمواجهات بين فرق من نفس البلد أو بين فرق كانت معاً في دور المجموعات.

في مدينة لم تحلم بالمجد منذ أيام أسطورة الأرجنتين الراحل دييغو أرماندو مارادونا، جاء أوسيمهن والجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا لإشعال حماس جمهور نابولي من جديد ويمنحاه الأمل ليس فقط بإحراز لقب الدوري المحلي فقط بل بإمكانية تحقيق معجزة الفوز بلقب دوري الأبطال.

وخلافاً لنهاية الموسم الماضي وحالة التشاؤم التي أصابت الجمهور بعد خسارة معركة اللقب لصالح ميلان في الأمتار الأخيرة، يجد نابولي نفسه في حالة من النشوى في ظل تألقه محلياً وزحفه بثبات نحو حسم الدوري المحلي من دون أي منافسة تذكر.

وبدأ نابولي اللقاء بقوة وكان قريباً من افتتاح التسجيل منذ الدقيقة الثانية بتسديدة من ماتيو بوليتانو لكن كيفن تراب كان له بالمرصاد، ثم عاد ليتدخل مجدداً في وجه تسديدة من مشارف المنطقة لأوسيمهن (16) الذي كان أصلاً متسللاً، وبعدها لمحاولة من "كفارا" بعد توغل رائع من الجورجي الذي سدد من زاوية صعبة (19).

وباستثناء انفراد لماريو غوتسه تدخل الحارس أليكس ميريت ببراعة لقطع الطريق عليه (32)، لم يقدم الضيف الألماني شيئاً يذكر في الشوط الأول الذي أنهاه المضيف الإيطالي بأفضل طريقة، إذ وبعدما أضاع فرصة أخرى عبر "كفارا" (43)، أهداه أوسيمهن التقدم في الوقت بدل الضائع برأسية إثر عرضية متقنة من بوليتانو (2+45).

وفي بداية الشوط الثاني، ضرب أوسيمهن مجدداً وهذه المرة بعدما انقض على الكرة وحوّلها في الشباك إثر لعبة جماعية وعرضية من جوفاني دي لورنتسو (53).

وبعد فرص عدة تلت الهدف، أبرزها لكفاراتسخيليا، وجّه نابولي الضربة القاضية لضيفه الألماني من ركلة جزاء انتزعها زيلينسكي ونفذها بنفسه (64).

وبعدما اطمأن على النتيجة، قرر سباليتي إراحة أوسيمهن و"كفارا" وزيلينسكي وبوليتانو استعداداً لاستئناف رحلته الرائعة في الدوري الإيطالي.

© 2023 AFP