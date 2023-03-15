كونفرنس ليغ: الجزائري بوداوي يحرق المراحل بسرعة

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الجزائري هشام بوداوي (يسار) في مواجهة فلوريان شابرول خلال مباراة نيس وأجاكسيو في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 10 شباط/فبراير 2023

الجزائر (أ ف ب) – يحرق الجزائري الدولي هشام بوداوي، لاعب وسط نيس الفرنسي، المراحل بسرعة هائلة بعد تألقه اللافت في الأسابيع الاخيرة، ما دفع النادي الى تجديد عقده معه حتى عام 2027 في 25 كانون الثاني/يناير الماضي.

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أشاد به مدرب نيس ديدييه ديغار بقوله "بصراحة، اعتقد بانه قادر على القيام بكل شيء. هو من نوعية اللاعبين الذين لا استطيع أن أضع لهم حدودا معينة. انه يدهشنا من اسبوع إلى آخر ولا أجد له حدودا".

يستعد اللاعب الجزائري للمشاركة الخميس في مباراة فريقه مع ضيفه شيريف تيراسبول المولدوفي في إياب ثمن نهائي مسابقة كونفرنس ليغ، الثالثة من حيث الأهمية في السلم القاري، بعد الفوز ذهاباً 1-0، ما يجعله قريباً من بلوغ الدور ربع النهائي.

لم يتردّد مساعده فريديريك جيوريا في مقارنة بوداوي بنجم منتخب فرنسا في الثمانينيات جان تيغانا، على الرغم من ان كثيرين يطلقون عليه لقب "كانتي الجديد"، تيمنا بلاعب وسط منتخب فرنسا ونادي تشلسي نغولو كانتي المعلوم عنه تفانيه لقميص الفريق.

وعلى جبهة المنتخب الجزائري، يستعد منتخب "محاربي الصحراء" لخوض أولى مبارياته خلال العام الحالي، عندما يلتقي النيجر على ملعب نلسون مانديلا في باراكي، في اطار الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة الى كأس الامم الافريقية المقررة مطلع العام المقبل.

عانى منتخب الجزائر بشكل كبير في مركز الوسط المدافع منذ انتهاء حقبة "الدبابة" عدلان قديورة الذي أسهم بشكل كبير في المسيرة الموفقة لـ"محاربي الصحراء" خلال الفترة الممتدة ما بين 2018 و2021، لكن بروز بوداوي (10 مباريات دولية) في الآونة الاخيرة قد يكون الحل المثالي لمدرب المنتخب جمال بلماضي، ليشكل الى جانب إسماعيل بن ناصر وعبد القهار قادري أو نبيل بن طالب خطا قويا.

"يطير أحياناً"

انضم اللاعب صاحب الـ23 عاما لنادي نيس عام 2019، في صفقة استفاد منها نادي أتلتيك بارادو الجزائري بمبلغ 4 ملايين يورو.

قال اللاعب الذي أطلقه المدرب باتريك فييرا في موسم 2019-2020 وعانى عدة اصابات نظراً لبنيته الجسدية الهزيلة "أصبحت رجلاً في نيس. في أربع سنوات، تعلّمت الكثير في طريقة لعبي وتحسنت ذهنيتي".

رغم تحفّظه، أصبح قطعة رئيسة مع نيس "نعم، أتحدّث أكثر. أصبحت أصدر الأوامر مع تقدمي في العمر ونظراً للموقع الذي أشغله في وسط الملعب".

وخاض بوداوي 98 مباراة مع نادي الجنوب الفرنسي في مختلف المسابقات، أسهم خلالها في 17 هدفا ما بين صناعة وتسجيل.

يتحدّث عنه مدربه ديغار "زملاؤه متأثرون بثباته. يخسر القليل من الكرات، يتمركز جيداً وينجو من وضعيات صعبة. يجعلنا نتخيّل أحياناً انه يطير. نرى كثيرين حوله، وفجأة يختفون".

يضيف "ما يعجبني فيه قدرته على التأدية بثبات كل أسبوع. كثيرون يعدّون أقوياء لفترة معينة، لكن هو على الأمد البعيد".

وظهر بوداوي في 23 مباراة خلال الموسم الحالي صنع خلالها هدفاً وحيداً، وتحديداً خلال المواجهة أمام لوريان ضمن الجولة 13 من الدوري الفرنسي

وتبلغ القيمة السوقية للاعب مبلغ 5 ملايين يورو في بورصة الموقع المختص "ترانسفير ماركت"، بزيادة 4.2 مليون يورو عما كانت عليه عند تعاقده مع الفريق.

© 2023 AFP