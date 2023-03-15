11 قتيلا واكثر من 3500 جريح في مهرجان النار في ايران

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إيرانيون يرقصون حول نار خلال عيد النار الذي يقام سنويًا عشية الأربعاء الأخير قبل عطلة الربيع في طهران في 14 آذار/مارس 2023

طهران (أ ف ب) – لقي ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من 3500 آخرين في إيران ليل الثلاثاء الأربعاء خلال مهرجان النار، بحسب ما أفاد مسؤول الأربعاء.

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خلال هذه الطقوس الموروثة من ما قبل الإسلام، يُحتفل سنويا بمهرجان "شاهارتشانبي سوري" في المساء الذي يسبق آخر يوم أربعاء من السنة الإيرانية التي تنتهي في 20 آذار/مارس.

وقال رئيس الهيئة الوطنية للطوارئ الطبية جعفر ميادفار للتلفزيون الايراني "منذ 20 شباط/فبراير لقي 26 شخصا حتفهم في حوادث مرتبطة بشاهارشانبي سوري" بينهم 11 شخصا على الأقل ليل الثلاثاء الأربعاء.

وأصيب أكثر من 3550 شخصا في الليلة الماضية، وفق المصدر نفسه. بحسب التقاليد، يقفز المشاركون فوق النار لتطهير أنفسهم ومطاردة الأرواح الشريرة هاتفين "أعطيك لوني الأصفر" (لون المرض) و"آخذ لونك الأحمر" (لون الحياة).

منذ عشرين عاما تحول هذا المهرجان الى متنفس للشباب مع اطلاق المفرقعات والألعاب النارية في الاماكن العامة رغم تحذيرات السلطات التي لا تؤيد هذا العيد وتعتبره غالبية رجال الدين الشيعة "وثنيا".

نقلت وكالة أنباء إيرنا الرسمية عن قائد الشرطة الوطنية أحمد رضا رادان قوله الثلاثاء إن قواته تعتبر العيد حدثا "اجتماعيا وليس أمنيا" محذرا "من يغلقون الشوارع ويزعجون السكان".

ولم ترد أي معلومات عن توقيفات محتملة.

© 2023 AFP