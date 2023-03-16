إعادة انتخاب جاني إنفانتينو رئيساً لفيفا حتى العام 2027

كيغالي (أ ف ب) – أعيد انتخاب السويسري-الإيطالي جاني إنفانتينو رئيساً للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) حتى العام 2027 بالتزكية لعدم وجود مرشحين ضده، خلال الجمعية العمومية للاتحاد في كيغالي الخميس.

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وبالتالي، سيقود المحامي البالغ 52 عاماً الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم، لولاية ثالثة بالتزكية على غرار ما حصل قبل أربع سنوات أيضاً، بعدما كان استلم منصبه في العام 2016 خلفاً لمواطنه سيب بلاتر.

وأمام 211 مندوباً من الاتحادات الأعضاء قال إنفانتينو في العاصمة الرواندية حيث لم يسجل نظام التصويت عدد الأصوات المعارضة "أحبكم جميعًا".

وإذا كان النظام الأساسي للاتحاد ينصّ على وضع حد لثلاث فترات مدّة كلّ واحدة أربع سنوات، إلا أن إنفانتينو يمهّد الطريق للبقاء حتى 2031، معلناً منتصف كانون الأول/ديسمبر انه لا يزال "في الولاية الأولى"، معتبراً ان ولايته الأولى (2016-2019) لم تكتمل.

كان إنفانتينو المولود في 23 آذار/مارس 1970 في بريغ السويسرية، والمتزوج من اللبنانية لينا الأشقر، أمينا عاما للمركز الدولي للدراسات الرياضية، وعمل مستشارا لهيئات رياضية عدة في إيطاليا وإسبانيا وسويسرا قبل بدء العمل مع الاتحاد الاوروبي في آب/أغسطس 2000 في قسم الشؤون القانونية والتجارية.

عمل من 2004 الى 2007 رئيسا لقسم الشؤون القانونية، ثم أمينا عاما موقتا مع الاشراف على قسم الشؤون القانونية (2007-2009)، وأخيرا أمينا عاما منذ تشرين الاول/اكتوبر 2009 في فترة رئاسة بلاتيني.

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